Зеленский заявил: настало время, когда стоит поговорить откровенно и без спешки. Он отметил: сейчас все мы должны настроиться на единую волну по главным вопросам, которые встали сегодня перед Украиной.

Важно Армии 2014 и 2021 годов – совершенно разные, – Данилов о возможности дать отпор России

Обращение Зеленского по Донбассу

Президент подтвердил: коцентрация войск России у наших границ является большой. Несмотря на то, что государство-агрессор называет это учебой, цивилизованный мир знает, что это шантаж.

У наших государственных границ сконцентрировано немалое количество российских войск. Неофициально, весь мир называет такие вещи шантажом,

– начал Зеленский.

Готова ли Украина к войне

Зеленский заявил: принцип нашего государства прост – Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего. И никогда не перестанет бороться за мир дипломатическим путем.

Хочет войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда,

– заявил Зеленский.

Относительно страха перед государством-агресором, которое уже смогло оккупировать часть страны, Зеленский отметил: бояться его не стоит. Все потому, что Украина-2021 очень отличается от Украины-2014.

Обратите внимание Россия называет это учениями, но это – шантаж, – Зеленский об эскалации России

Президент подчеркнул: Украина имеет сильное и смелое войско, у которого есть все. Все, кроме страха и уныния. Кроме того, такова целая украинская нация: готовой к помощи и альтруизму.

Мы не боимся, потому что у нас невероятное общество, которое готово к массовой волонтерской мобилизации, которые все выдадуть, все найдут и все привезут. Днем, ночью, жару и мороз,

– сказал президент.

Международная поддержка

Президент подчеркнул: Украина имеет мощную поддержку международных партнеров. США, Франция, Германия, Великобритания, Турция, и другие партнеры на нашей стороне. Они, по словам Зеленского, прекрасно видят истинные мотивы России.

Поэтому готовы поддерживать Украину финансово и вводить жесткие санкции.

Детально Нашим гражданам нужны четкие сигналы, – Зеленский о международной поддержке

Обращение к Путину

Напоследок видеообращение Владимир Зеленский перешел на русский язык и заговорил к Владимиру Путину. Он отметил: Украина и Россия имеют общее прошлое, однако смотрят в будущее по-разному.

19 и 20 апреля на заседаниях советников нормандской четверки и подгруппы по безопасности в ТКГ, рассказал Зеленский, обсуждали возобновление режима полного прекращения огня. Однако, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление.

Подробно Зеленский на русском предложил Путину встретиться на Донбассе

При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. Впрочем, Зеленский со скепсисом отметил: что ему понимать, ведь он каждый месяц там бывает. Зато предложил совместную встречу на любой точке украинского Донбасса.

Господин Путин. Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война,

– пригласил Зеленский.

Полное видео обращения Зеленского по ситуации на Донбассе: смотрите видео