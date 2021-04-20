Президент Украины Владимир Зеленский записал видео по эскалации на Донбассе. Он заявил, что не боится, ведь государство имеет мощную поддержку международных партнеров.

В частности он говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции. А также – с президентом Совета Европы и генсеком Организации Североатлантического договора.

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Зеленский: наши партнеры – на стороне Украины

По словам Зеленского, они, как и все остальные партнеры на стороне Украины, ведь прекрасно видят истинные мотивы России.

Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все больше жестких санкций и принимать жесткие резолюции. Это правильно, необходимо и за все это Украина искренне благодарна,

– сказал глава государства.

Он отметил: "в то же время украинским гражданам очень нужно понимать, на что еще готов мир? Как именно и кем именно вы поможете нам, если кое-кто снова проигнорирует границы в центре Европы".

Полное видеообращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Украине нужны четкие сигналы

Зеленский сказал, что Украине и в целом всему миру, который верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность, в частности решимость.

"Нашим гражданам нужны четкие сигналы, что на 8 году войны, страна, которая ценой жизни своих людей является щитом для Европы, получит поддержку не просто как партнеров с трибун, а как игроков одной команды, непосредственно на поле, плечо к плечу", – добавил президент Украины.