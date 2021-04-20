Нашим гражданам нужны четкие сигналы, – Зеленский о международной поддержке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видео по эскалации на Донбассе. Он заявил, что не боится, ведь государство имеет мощную поддержку международных партнеров.
Источник:24 канал
В частности он говорил с лидерами Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции. А также – с президентом Совета Европы и генсеком Организации Североатлантического договора.
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Зеленский: наши партнеры – на стороне Украины
По словам Зеленского, они, как и все остальные партнеры на стороне Украины, ведь прекрасно видят истинные мотивы России.
Готовы поддерживать нас финансово. Готовы вводить все больше жестких санкций и принимать жесткие резолюции. Это правильно, необходимо и за все это Украина искренне благодарна,
– сказал глава государства.
Он отметил: "в то же время украинским гражданам очень нужно понимать, на что еще готов мир? Как именно и кем именно вы поможете нам, если кое-кто снова проигнорирует границы в центре Европы".
Полное видеообращение Владимира Зеленского: смотрите видео
Украине нужны четкие сигналы
Зеленский сказал, что Украине и в целом всему миру, который верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность, в частности решимость.
"Нашим гражданам нужны четкие сигналы, что на 8 году войны, страна, которая ценой жизни своих людей является щитом для Европы, получит поддержку не просто как партнеров с трибун, а как игроков одной команды, непосредственно на поле, плечо к плечу", – добавил президент Украины.
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