В ОПУ объяснили, почему Зеленский предложил Путину встречу на Донбассе
Украинское государство не может ждать, пока Россия согласится на переговоры в нормандском формате. В то же время власть делает все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и вызвать страну-агрессора на диалог.
Источник:Obozrevatel
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что пока Владимир Путин избегает переговоров в нормандском формате, Украина должна делать все возможное, чтобы прекратить войну. Как он отметил, если Россия будет иметь смелость, то такая встреча станет шагом к миру.
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Почему Зеленский предложил встречу Путину
По словам Подоляка, прекращение войны на Донбассе может произойти после соответствующих решений Путина. Однако для того, чтобы они появились, нужно провести содержательные переговоры с российским президентом.
Пока господин Путин по разным мотивам избегает продуктивных переговорных контактов в нормандском формате, к чему его призывает весь цивилизованный мир, Украина не может ждать, пока эти призывы сработают,
– заявил советник главы ОПУ.
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Подоляк также отметил, что поскольку на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" появилось предложение встретиться на линии разграничения, президент предложил встретиться и Путину на Донбассе, где идет война.
Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский 20 апреля обратился на русском языке к Владимиру Путину. Президент предложил главе Кремля встретиться в любой точке Донбасса.
- Украинский президент также отметил, что несмотря на общее прошлое, Украина и Россия по-разному видят будущее.
- Стоит заметить, что на протяжении последних нескольких недель Кремль активно стягивает свои войска к украинским границам. По данным украинской разведки, Россия может готовиться к развертыванию конфликта на Донбассе.
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