Украинское государство не может ждать, пока Россия согласится на переговоры в нормандском формате. В то же время власть делает все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и вызвать страну-агрессора на диалог.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что пока Владимир Путин избегает переговоров в нормандском формате, Украина должна делать все возможное, чтобы прекратить войну. Как он отметил, если Россия будет иметь смелость, то такая встреча станет шагом к миру.

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Почему Зеленский предложил встречу Путину

По словам Подоляка, прекращение войны на Донбассе может произойти после соответствующих решений Путина. Однако для того, чтобы они появились, нужно провести содержательные переговоры с российским президентом.

Пока господин Путин по разным мотивам избегает продуктивных переговорных контактов в нормандском формате, к чему его призывает весь цивилизованный мир, Украина не может ждать, пока эти призывы сработают,

– заявил советник главы ОПУ.

Обратите внимание! Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече политиков на Донбассе. Он заявил, что Владимир Путин знает о такой инициативе.

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Подоляк также отметил, что поскольку на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" появилось предложение встретиться на линии разграничения, президент предложил встретиться и Путину на Донбассе, где идет война.

Что этому предшествовало