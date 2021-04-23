Путину не по зубам Украина, поэтому он ухватился за Беларусь – Шушкевич о "слиянии" с Россией
Владимир Путин хочет, чтобы Украина изменила свое отношение к России, однако ему это не удается. В конце концов Кремль активно начал развивать процесс по образованию Союза с Беларусью.
Источник:24 канал
В то же время сейчас граждане и оппозиция Беларуси настроены против режима Александра Лукашенко. Об этом рассказал бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.
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"Путин хочет забрать Украину, но она ему не по зубам, это крепкое демократическое государство. Поэтому он ухватился за Беларусь, делать ее союзной", – сказал Шушкевич.
По словам экс-главы парламента Верховной Рады Беларуси, соответствующий процесс – это фикция, ведь из-за режима страна уже давно стала союзной для России. Однако все увидели, что Лукашенко фальсифицировал выборы – 300 тысяч человек вышли с протестом на улицы, чтобы этому противостоять, добавил Шушкевич.
Поэтому (самопровозглашенная власть – 24 канал) придумала, что это американские спецслужбы объединились против Беларуси и России и им нужно противостоять. Они объединились против своего народа,
– сказал бывший глава парламента Беларуси.
По мнению Станислава Шушкевича, сейчас оппозиции будет трудно помешать образованию союза Беларуси и России, ведь режим сделал их предателями.
Станислав Шушкевич о союзе России с Беларусью: смотрите видео
Союз Беларуси и России: кратко
- Владимир Путин 2 апреля позвонил Александру Лукашенко, они обсудили 25-летие договора о Союзном государстве в частности.
- Речь идет о конфедеративном союзе России и Беларуси, который предусматривает поэтапно внедренный единое экономическое, валютное, военное и политическое пространства и тому подобное.
- 23 апреля самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что завершить создание Союзного государства Россия и Беларусь могут уже осенью 2021 года. Остался один неразрешимый вопрос – объединение налоговых систем.
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