Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на его семью якобы готовили покушение. В этом он обвиняет спецслужбы США.

Именно это стало причиной задержания Александра Федуты, Григория Костусева и Юрия Зенковича. По крайней мере, так объяснил сам Лукашенко.

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Что говорит Лукашенко

По словам белорусского диктатора, планировали похитить его детей – "одного или даже двух, как получится". Для этого якобы "в Гомельской области и погреб подготовили".

Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб,

– сказал Лукашенко.

"Скорее всего, ЦРУ, ФБР. Не знаю, кто там работал. Мы обнаружили их желание появиться в Минске и заняться организацией покушения на президента и детей", – добавил он.

Лукашенко рассказывает о якобы готовящемся покушении, которого удалось избежать: видео

Что известно о людях, которых упомянул диктатор

Лукашенко заявил, что Беларусь передала Москве всю информацию, которой владела, "чтобы там были в теме". 2 людей, о которых он упомянул, задержали именно в России.

13 апреля работники белорусского КГБ задержали в Москве белорусского общественного деятеля и политолога Александра Федуту .

. Адвоката Юрася Зенковича , гражданина США, КГБ схватило в отеле, также в России. По словам жены, его фактически похитили, когда тот находился в бизнес-поездке. Сам Лукашенко назвал Зенковича "агентурой".

, гражданина США, КГБ схватило в отеле, также в России. По словам жены, его фактически похитили, когда тот находился в бизнес-поездке. Сам Лукашенко назвал Зенковича "агентурой". Григория Костусева задержали в Могилевской области. Он – оппозиционный политик и бывший кандидат на пост президента.

Как утверждает Лукашенко, Путин хотел обсудить этот инцидент в разговоре с Джо Байденом. Однако якобы так и не получил ответа от американского лидера.

Ухудшение отношений между США и Россией

Заметим, что все это происходит на фоне обострения отношений между Соединенными Штатами Америки и Россией. Недавно страны "обменялись" санкциями.

Американский президент Джо Байден объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за действий России. В Белом доме заявили, что Россия должна понести ответственность за действия правительства и спецслужб.

Байден также издал указ, которым ввел новые санкции против России. Этот шаг в его администрации аргументировали "вредной внешней деятельностью" России.

Новый санкционный пакет вызвал бурную реакцию в Кремле. Представитель российского президента пригрозил Штатам взаимными действиями и добавил, что окончательное решение – за Путиным.