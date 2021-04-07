Светлана Тихановская убеждена, что урегулировать политический кризис в Беларуси помогут прямые контакты с представителями власти. Это может быть непосредственно самопровозглашенный президент Александр Лукашенко или его представители.

Оппозиция готова работать в формате различных консультаций и переговоров. Начальным этапом переговоров должны стать предварительные консультации. Заметьте Крым – украинский, готова повторить это в Киеве, – Тихановская Именно во время этих консультаций должны установить предмет переговоров для разрешения политического кризиса. В штабе Тихановской убеждены: чтобы урегулировать ситуацию, необходимо сделать несколько шагов. О каких шагах идет речь Реформирование политической системы Беларуси с учетом принципов инклюзивности, демократии и прав человека.

Разработка принципов и механизмов национального диалога и примирения. В частности, из-за увольнения политических пленников.

Проведение в Беларуси новых и честных изделий. Что еще говорят в штабе Тихановской Посредником между сторонами может быть ОБСЕ.

Контактная площадка в рамках ОБСЕ может позволить привлечь к процессу Россию.

Если консультации на политическом уровне будут невозможны, их можно провести на экспертном уровне.

Кроме того, посредниками в решении политического кризиса в Беларуси могут стать страны мира. В частности, Франция, Германия, Швейцария, США.

Внутренний диалог пока не будет эффективным. Причиной является то, что между сторонами нет доверия.

Кроме того, Лукашенко не рассматривает альтернативные политические силы как равноправного субъекта для переговоров. Что происходит в Беларуси 23 марта Светлана Тихановская призвала народ Беларуси проголосовать в соцсетях за мирный выход из кризиса путем переговоров.

Политический пленник Виктор Бабарыка в СИЗО создал новую политическую партию. Оппозиционер назвал ее "Вместе".

28 марта во время протестов в Беларуси силовики задержали более 200 человек.