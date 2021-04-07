Тихановская предложила Лукашенко переговоры
Светлана Тихановская убеждена, что урегулировать политический кризис в Беларуси помогут прямые контакты с представителями власти. Это может быть непосредственно самопровозглашенный президент Александр Лукашенко или его представители.
Источник:Офис Светланы Тихановской
Оппозиция готова работать в формате различных консультаций и переговоров. Начальным этапом переговоров должны стать предварительные консультации.
Заметьте Крым – украинский, готова повторить это в Киеве, – Тихановская
Именно во время этих консультаций должны установить предмет переговоров для разрешения политического кризиса. В штабе Тихановской убеждены: чтобы урегулировать ситуацию, необходимо сделать несколько шагов.
О каких шагах идет речь
- Реформирование политической системы Беларуси с учетом принципов инклюзивности, демократии и прав человека.
- Разработка принципов и механизмов национального диалога и примирения. В частности, из-за увольнения политических пленников.
- Проведение в Беларуси новых и честных изделий.
Что еще говорят в штабе Тихановской
- Посредником между сторонами может быть ОБСЕ.
- Контактная площадка в рамках ОБСЕ может позволить привлечь к процессу Россию.
- Если консультации на политическом уровне будут невозможны, их можно провести на экспертном уровне.
- Кроме того, посредниками в решении политического кризиса в Беларуси могут стать страны мира. В частности, Франция, Германия, Швейцария, США.
- Внутренний диалог пока не будет эффективным. Причиной является то, что между сторонами нет доверия.
- Кроме того, Лукашенко не рассматривает альтернативные политические силы как равноправного субъекта для переговоров.
Что происходит в Беларуси
- 23 марта Светлана Тихановская призвала народ Беларуси проголосовать в соцсетях за мирный выход из кризиса путем переговоров.
- Политический пленник Виктор Бабарыка в СИЗО создал новую политическую партию. Оппозиционер назвал ее "Вместе".
- 28 марта во время протестов в Беларуси силовики задержали более 200 человек.
Поделиться новостью