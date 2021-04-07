Світлана Тихановська переконана, що врегулювати політичну кризу у Білорусі допоможуть прямі контакти з представниками влади. Це може бути безпосередньо самопроголошений президент Олександр Лукашенко або його представники.

Опозиція готова працювати у форматі різноманітних консультацій та переговорів. Початковим етапом переговорів мають стати попередні консультації. Зауважте Крим – український, готова повторити це в Києві, – Тихановська Саме під час цих консультацій мають встановити предмет переговорів для розв'язання політичної кризи. У штабі Тихановської переконані: щоб врегулювати ситуацію, необхідно зробити декілька кроків. Про які кроки мовиться Реформування політичної системи Білорусі з урахуванням засад інклюзивності, демократії та прав людини.

Розробка принципів та механізмів національного діалогу та примирення. Зокрема, через звільнення політичних бранців.

Проведення у Білорусі нових та чесних виробів. Що ще кажуть у штабі Тихановської Посередником між сторонами може бути ОБСЄ.

Контактний майданчик у межах ОБСЄ може дозволити долучити до процесу Росію.

Якщо консультації на політичному рівні будуть неможливими, їх можна провести на експертному рівні.

Окрім того, посередниками у розв'язанні політичної кризи у Білорусі можуть стати країни світу. Зокрема, Франція, Німеччина, Швейцарія, США.

Внутрішній діалог наразі не буде ефективним. Причиною є те, що між сторонами нема довіри.

Окрім того, Лукашенко не розглядає альтернативні політичні сили як рівноправного суб'єкта для переговорів. Що відбувається у Білорусі 23 березня Світлана Тихановська закликала народ Білорусі проголосувати у соцмережах за мирний вихід із кризи шляхом переговорів.

Політичний бранець Віктор Бабарико у СІЗО створив нову політичну партію. Опозиціонер назвав її "Вместе".

28 березня під час протестів у Білорусі силовики затримали понад 200 людей.