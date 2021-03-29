Білоруський опозиційний політик Віктор Бабарико заявив про створення нової партії "Вместе". Зараз колишній потенційний суперник Лукашенка на виборах перебуває в СІЗО за звинуваченнями в хабарництві й відмиванні грошей.

Повідомлення про створення нової політичної сили з'явилося в офіційному телеграм-каналі опозиціонера. Також в дописі додано його офіційне звернення зі слідчого ізолятора КДБ.

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Нам не можна зупинятися на пів шляху. Ми створюємо партію "Вместе",

– мовиться у зверненні Віктора Бабарико.

Опозиційний політик підкреслив, що жодного разу не був членом політичної партії. І не вважав, що така форма об'єднання людей має право існувати в XXI столітті.

"Але білоруси показують, що не мав рацію. Нам потрібна партія. Але не як самоціль, а як найбільш ефективний інструмент для досягнення перемоги", – зазначив він.

Бабарико назвав низку завдань, які має розв'язати нова партія:

показати більшість людей, які втомилися жити в атмосфері брехні, ненависті і страху;

об'єднати дії розрізнених самостійних ініціатив;

забезпечити роботу груп і об'єднань, а також відновити діяльність всередині країни.

Наразі невідомо, чи подали представники політсили заяву про офіційну реєстрацію.

Що відомо про Віктора Бабарико