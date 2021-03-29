Белорусский оппозиционный политик Виктор Бабарико заявил о создании новой партии "Вместе". Сейчас бывший потенциальный соперник Лукашенко на выборах находится в СИЗО по обвинениям во взяточничестве и отмывании денег.

Сообщение о создании новой политической силы появилось в официальном телеграм-канале оппозиционера. Также в заметке добавлено его официальное обращение из следственного изолятора КГБ.

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Нам нельзя останавливаться на полпути. Мы создаем партию "Вместе",

– говорится в обращении Виктора Бабарико.

Оппозиционный политик подчеркнул, что ни разу не был членом политической партии. И не считал, что такая форма объединения людей имеет право существовать в XXI веке.

"Но белорусы показывают, что не был прав. Нам нужна партия. Но не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент для достижения победы", – отметил он.

Бабарико назвал ряд задач, которые должна решить новая партия:

показать большинство людей, которые устали жить в атмосфере лжи, ненависти и страха;

объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив;

обеспечить работу групп и объединений, а также возобновить деятельность внутри страны.

Пока неизвестно, подали ли представители политсилы заявление об официальной регистрации.

Что известно о Викторе Бабарико