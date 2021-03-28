В Беларуси 27 марта состоялись субботние протесты. Не обошлось без задержаний. По всей стране силовики схватили 245 человек.

Больше всего задержанных в Минске, акция протеста состоялась в районе площади Бангалор.

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Однако людей задерживали и в Новогрудке, Бресте, Могилеве, Солигорске, Новополоцке, Барановичах.

Кстати, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка. В частности, якобы за призывы в телеграм-каналах к участию в протестах.

Как проходили протесты

На улицах Минска 27 марта утром уже была спецтехника. Люди без опознавательных знаков задерживали митингующих с бело-красно-белой символикой.

Кроме того, силовики выборочно останавливали людей и смотрели их телефоны.

Кстати, 26 марта в Беларуси отметили День воли, который не признает режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Тогда в Минске задержали по меньшей мере 87 человек.

Обратите внимание! Демонстрации в Беларуси проходят с августа 2020 года. Особенно ситуация обостряется на выходные. Накануне оппозиционер Светлана Тихановская призвала белорусов к новой волне протестов.