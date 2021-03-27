Белорусской оппозиции не удалось провести централизованный протест в Минске в субботу, 27 марта. Количества людей, которые вышли на улицы, оказалось недостаточно.

Организаторы протеста заявили, что самый безопасный способ показать свою позицию – проводить децентрализованные акции.

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Собраться не получилось, что дальше. К сожалению, количество участников для централизованной акции оказалось недостаточным. Наиболее безопасным способом продления дня будут децентрализованные акции,

– говорится в сообщении.

В то же время в центре Минска прошли задержания. По данным волонтеров, по состоянию на 16:30 люди без опознавательных знаков схватили 30 протестующих. Среди задержанных – журналисты. В частности, издание Tut.by.

Сейчас организаторы рекомендуют людям устроить локальные марши в своих районах. Это будет безопаснее, ведь большинство силовиков патрулируют центр Минска. Там также перекрыли Октябрьскую площадь.

Обратите внимание! С утра в центр Минска стянули военную технику. На улицах стояли водометы и заградительные машины.

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