Білоруській опозиції не вдалося провести централізований протест у Мінську у суботу, 27 березня. Кількість людей, які вийшли на вулиці, виявилася недостатньою.

Організатори протесту заявили, що найбезпечніший спосіб показати свою позицію – проводити децентралізовані акції.

Зауважте День Волі відзначили у Білорусі: по всій країні затримали 140 людей

Зібратися не вийшло, що далі. На жаль, кількість учасників для централізованої акції виявилося недостатнім. Найбільш безпечним способом продовження дня будуть децентралізовані акції,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у центрі Мінська відбулися затримання. За даними волонтерів, станом на 16:30 люди без розпізнавальних знаків схопили 30 протестувальників. Серед затриманих – журналісти. Зокрема, видання Tut.by.

Наразі організатори рекомендують людям влаштувати локальні марші у своїх районах. Це буде безпечніше, адже більшість силовиків патрулюють центр Мінська. Там також перекрили Жовтневу площу.

Зверніть увагу! Від ранку до центру Мінська стягнули військову техніку. На вулицях стояли водомети і загороджувальні машини.

У Мінську перекривають вулиці: дивіться відео

Затримання у Мінську: дивіться відео

Протести у Білорусі: останні новини