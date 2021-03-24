Відразу 17 країн Європи, а також США і Канада підтримали створення міжнародної платформи International Accountability Platform for Belarus (IAPB). Її метою буде документувати порушення прав людини з боку режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Платформу створять відповідно до рекомендацій правозахисників. Вони моніторили ситуацію у Білорусі у межах "Московського механізму" ОБСЄ. Актуально Тихановська закликала білорусів до нових протестів: відеозвернення Що відомо про майбутню платформу Вона має стати незалежним міжнародним майданчиком. Там збиратимуть свідчення про порушення прав людини у Білорусі під час та після виборів президента у 2020 році.

Згодом усю інформацію можуть використати, щоб притягнути винних до відповідальності.

Працюватимуть на базі платформи правозахисники з неурядових організацій.

Зокрема, данської Dignity, британської Redress, білоруського правозахисного центру "Вясна" та Міжнародного комітету з розслідування тортур. Які країни підтримали ініціативу Австрія

Бельгія

Чехія

Данія

Фінляндія

Німеччина

Ісландія

Латвія

Литва

Нідерланди

Норвегія

Польща

Румунія

Словаччина

Швейцарія

Британія

Канада

США. Що відбувається у Білорусі 18 березня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська запустила голосування за переговори з владою. Політикиня переконана: міжнародні партнери мають стати посередниками.

Тим часом Лукашенко заявив білорусам, що, окрім нього, країна матиме й інших президентів. Самопроголошений очільник країни переконаний: "нікому не буде кланятися й не буде стояти на колінах".