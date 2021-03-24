Без України: 19 держав збиратимуть докази про злочини режиму Лукашенка
Відразу 17 країн Європи, а також США і Канада підтримали створення міжнародної платформи International Accountability Platform for Belarus (IAPB). Її метою буде документувати порушення прав людини з боку режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Платформу створять відповідно до рекомендацій правозахисників. Вони моніторили ситуацію у Білорусі у межах "Московського механізму" ОБСЄ.
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Що відомо про майбутню платформу
- Вона має стати незалежним міжнародним майданчиком. Там збиратимуть свідчення про порушення прав людини у Білорусі під час та після виборів президента у 2020 році.
- Згодом усю інформацію можуть використати, щоб притягнути винних до відповідальності.
- Працюватимуть на базі платформи правозахисники з неурядових організацій.
- Зокрема, данської Dignity, британської Redress, білоруського правозахисного центру "Вясна" та Міжнародного комітету з розслідування тортур.
Які країни підтримали ініціативу
- Австрія
- Бельгія
- Чехія
- Данія
- Фінляндія
- Німеччина
- Ісландія
- Латвія
- Литва
- Нідерланди
- Норвегія
- Польща
- Румунія
- Словаччина
- Швейцарія
- Британія
- Канада
- США.
Що відбувається у Білорусі
- 18 березня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська запустила голосування за переговори з владою. Політикиня переконана: міжнародні партнери мають стати посередниками.
- Тим часом Лукашенко заявив білорусам, що, окрім нього, країна матиме й інших президентів. Самопроголошений очільник країни переконаний: "нікому не буде кланятися й не буде стояти на колінах".
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