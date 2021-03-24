Сразу 17 стран Европы, а также США и Канада поддержали создание международной платформы International Accountability Platform for Belarus (IAPB). Ее целью будет документировать нарушения прав человека со стороны режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Платформу создадут в соответствии с рекомендациями правозащитников. Они мониторили ситуацию в Беларуси в рамках "Московского механизма" ОБСЕ. Актуально Тихановская призвала белорусов к новым протестам: видеообращение Что известно о будущей платформе Она должна стать независимой международной площадкой. Там будут собирать свидетельства о нарушении прав человека в Беларуси во время и после выборов президента в 2020 году.

Впоследствии всю информацию могут использовать, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Работать на базе платформы будут правозащитники из неправительственных организаций.

В частности, датской Dignity, британской Redress, белорусского правозащитного центра "Вясна" и Международного комитета по расследованию пыток. Какие страны поддержали инициативу Австрия

Бельгия

Чехия

Дания

Финляндия

Германия

Исландия

Латвия

Литва

Нидерланды

Норвегия

Польша

Румыния

Словакия

Швейцария

Британия

Канада

США. Что происходит в Беларуси 18 марта лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская запустила голосование за переговоры с властями. Политик убеждена: международные партнеры должны стать посредниками.

Между тем Лукашенко заявил белорусам, что, кроме него, страна будет иметь и других президентов. Самопровозглашенный глава страны убежден: "никому не будет кланяться и не будет стоять на коленях".