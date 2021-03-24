Без Украины 19 государств будут собирать доказательства о преступлениях режима Лукашенко
Сразу 17 стран Европы, а также США и Канада поддержали создание международной платформы International Accountability Platform for Belarus (IAPB). Ее целью будет документировать нарушения прав человека со стороны режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Платформу создадут в соответствии с рекомендациями правозащитников. Они мониторили ситуацию в Беларуси в рамках "Московского механизма" ОБСЕ.
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Что известно о будущей платформе
- Она должна стать независимой международной площадкой. Там будут собирать свидетельства о нарушении прав человека в Беларуси во время и после выборов президента в 2020 году.
- Впоследствии всю информацию могут использовать, чтобы привлечь виновных к ответственности.
- Работать на базе платформы будут правозащитники из неправительственных организаций.
- В частности, датской Dignity, британской Redress, белорусского правозащитного центра "Вясна" и Международного комитета по расследованию пыток.
Какие страны поддержали инициативу
- Австрия
- Бельгия
- Чехия
- Дания
- Финляндия
- Германия
- Исландия
- Латвия
- Литва
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Румыния
- Словакия
- Швейцария
- Британия
- Канада
- США.
Что происходит в Беларуси
- 18 марта лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская запустила голосование за переговоры с властями. Политик убеждена: международные партнеры должны стать посредниками.
- Между тем Лукашенко заявил белорусам, что, кроме него, страна будет иметь и других президентов. Самопровозглашенный глава страны убежден: "никому не будет кланяться и не будет стоять на коленях".
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