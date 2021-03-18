Зрелые решения, – Тихановская запускает голосование за переговоры с властью
Светлана Тихановская запускает голосование за переговоры с властью. Лидер белорусской оппозиции убеждена, что кризис в стране можно решить мирным путем.
Источник:Светлана Тихановская
Тихановская убеждена, что к переговорам необходимо привлечь международных посредников.
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Каждый из вас знает, что в стране кризис. И решить его мы можем мирным путем, через переговоры при международном посредничестве,
– заявила политик.
По словам Тихановской, разговаривать стоит "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения".
Первые результаты голосования обнародуют уже ко Дню Воли – 25 марта.
Светлана Тихановская: последние новости
- В феврале 2021 года Светлана Тихановская заявила: сейчас кажется, что оппозиция проиграла. Однако протесты в Беларуси, без сомнения, возобновятся.
- Однако уже через несколько дней лидер белорусской оппозиции с уверенностью сообщила, что "режим Александра Лукашенко падет еще в этом году, думаю, весной он уйдет".
- В начале марта Беларусь начала требовать от Литвы экстрадицию Тихановской. Оппозиционера обвинили в якобы подготовке к захвату ряда админзданий в городе Гомель.
- Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ответил на требование словами "скорее ад замерзнет".
- 17 марта Тихановская выступила в Госдепе США.
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