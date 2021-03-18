Светлана Тихановская запускает голосование за переговоры с властью. Лидер белорусской оппозиции убеждена, что кризис в стране можно решить мирным путем.

Тихановская убеждена, что к переговорам необходимо привлечь международных посредников.

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Каждый из вас знает, что в стране кризис. И решить его мы можем мирным путем, через переговоры при международном посредничестве,

– заявила политик.

По словам Тихановской, разговаривать стоит "с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения".

Первые результаты голосования обнародуют уже ко Дню Воли – 25 марта.

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