Скорее ад замерзнет, – Литва о выдаче Тихановской Беларуси
МИД Литвы довольно жестко отреагировал на требование Беларуси выдать оппозиционерку Светлану Тихановскую. В Вильнюсе отметили, что всегда предоставят защиту преследуемым режимом демократическим силам.
Источник:МИД Литвы
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Заявление опубликовали 5 марта на сайте литовского МИД.
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Литва не будет рассматривать требования Беларуси
Каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его передадут режиму за его борьбу за демократию, за свободу слова или религию. И мы можем сказать белорусскому режиму, что скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования,
– говорится в заявлении Ландсбергиса.
Ранее сама Тихановская сообщила, что отвергает пока свое возвращение в Беларусь. Там, уверена оппозиционерка, на нее и ее соратников может ожидать лишь заключение. Пребывание за рубежом дает возможность политику бороться и привлекать внимание международного сообщества к политическому кризису в Беларуси.
Тихановская находится в Литве с августа 2020 года
Отметим, что Тихановская выехала в Литву сразу после президентских выборов 9 августа 2020 года. Там же находятся и ее дети. В марте 2021 года Следственный комитет Беларуси объявил оппозиционерку в розыск – за организацию массовых беспорядков и призывы к захвату административных зданий.
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