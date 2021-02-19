Мое возвращение в Беларусь не изменит ничего, – Тихановская
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что ей сейчас не надо возвращаться в Беларусь. То же касается и ее соратников. В случае возвращения на родину, считает оппозиционерка, ее и других ждет лишь заключение.
Источник:"Настоящее время"
Об этом Тихановская рассказала в интервью.
К теме Тихановская хочет встретиться с руководством Украины: оппозиционерка обратилась к депутатам
Мое возвращение и возвращение других оппозиционеров в Беларусь не изменит ничего. Это будут еще жертвы, это будут еще приговоры,
– отметила Тихановская.
Пребывание за границей дает возможность бороться
Пребывание за границей дает возможность представителям белорусской оппозиции бороться и привлечь внимание к политическому кризису в стране. Тихановская уверена, что акции протеста, длящиеся более 6 месяцев, уже не остановить.
Я понимаю, что люди в тюрьмах, что люди страдают. Люди жертвуют жизнями, здоровьем, свободой. Но свободу внутри, желание перемен никто у них не сможет забрать. И люди будут бороться, пока власть не пойдет на переговоры для организации новых, честных выборов,
– говорит Тихановская.
Тихановская покинула Беларусь еще в августе 2020
Отметим, что Светлана Тихановская покинула Беларусь почти сразу после президентских выборов 9 августа 2020 года. Оппозиционерка уехала в Литву, где уже находились ее дети. Конкурентка Лукашенко отметила, что сделала это под давлением и угрозами власти.
Поделиться новостью