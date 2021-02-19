Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що їй зараз не треба повертатись у Білорусь. Те саме стосується й її соратників. У випадку повернення на батьківщину, вважає опозиціонерка, на неї та інших чекає лише ув'язнення.

Про це Тихановська розповіла в інтерв'ю.

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Моє повернення і повернення інших опозиціонерів в Білорусі не змінить нічого. Це будуть ще жертви, це будуть ще вироки,

– зазначила Тихановська.

Перебування за кордоном дає можливість боротись

Перебування за кордоном дає можливість представникам білоруської опозиції боротись та привернути увагу до політичної кризи в країні. Тихановська впевнена, що акції протесту, що тривають більше ніж 6 місяців, вже не спинити.

Я розумію, що люди в тюрмах, що люди страждають. Люди жертвують життями, здоров'ям, свободою. Але свободу всередині, бажання змін ніхто у них не зможе забрати. І люди будуть боротися, поки влада не піде на переговори для організації нових, чесних виборів,

– каже Тихановська.

Тихановська покинула Білорусь ще у серпні 2020

Зазначимо, що Світлана Тихановська покинула Білорусь майже одразу після президентських виборів 9 серпня 2020 року. Опозиціонерка виїхала до Литви, де вже перебували її діти. Конкурентка Лукашенка зазначила, що зробила це під тиском та погрозами влади.