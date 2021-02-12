Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела встречу с членами межфракционной группы "За демократическую Беларусь". В обращении к Верховной Раде Тихановская заверила, что Крым – это Украина и призвала к встрече руководство государства.

Оппозиционерка поблагодарила украинцев за поддержку на политическом уровне, а также за помощь вынужденным мигрантам из Беларуси.

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Лукашенко относился к Беларуси, как к личному колхозу

Тихановская подчеркнула, что с августа 2020 года в Беларуси задержали около 32 тысяч человек, а 14 тысяч были вынуждены покинуть страну. 246 человек признали политическими заключенными.

Из-за страха потерять власть Александр Лукашенко бросил целую страну в кризис и испортил отношения со своими соседями. Он ставит под угрозу суверенитет страны, договариваясь об интеграции с Владимиром Путиным. Бывший президент относится к Беларуси, как к своему личному колхозу,

– сказала Тихановская.

Тихановская подчеркнула, что Украина и Беларусь способны на гораздо лучшие отношения, чем нынешние.

Тихановская говорит, что Крым – часть Украины

Политик заверила, что поддерживает территориальную целостность Украины и Крым является безоговорочно частью украинской территории. Также Тихановская попросила поддержать демократическую Беларусь на международном уровне – в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН.

Надеемся, что вскоре мы сможем встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран,

– заявила Тихановская.

Интересно! В обращении Тихановская частично использовала украинский язык. В частности, завершила его словами "Слава Украине!".