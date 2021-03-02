Беларусь будет требовать у Литвы экстрадиции Тихановской
Беларусь намерена инициировать экстрадицию оппозиционерки Светланы Тихановской из Литвы. Следственный комитет уже передал соответствующие документы в генпрокуратуру.
Источник:сайт Следственного комитета Беларуси
На сайте ведомства отметили, что Тихановскую объявили в розыск. Там считают, что оппозиционерка и ее соратники готовились к захвату ряда админзданий.
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Что утверждают в Следкоме
По данным следствия, правоохранители якобы получили информацию, что люди из ближайшего окружения Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов в Гомеле.
"С целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в частности, сама Тихановская", – заявили в Следкоме.
Там также опубликовали видео встречи. Согласно объяснениям следователей, на записи Тихановском обсуждает с соратниками планирование массовых беспорядков.
Встреча Тихановской с доверенными лицами: смотрите видео
"Даже если Тихановская становится президентом по каким-то неизвестным причинам, вы понимаете, что я одна вообще ни с чем не справлюсь? Я лягу под одеяло, накроюсь и никуда не выйду", – сказала оппозиционерка.
Стоит заметить, что сама Тихановская пока никак не прокомментировала ситуацию. Ранее она выразила уверенность, что протесты в Беларуси возобновятся уже в марте.
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