Беларусь намерена инициировать экстрадицию оппозиционерки Светланы Тихановской из Литвы. Следственный комитет уже передал соответствующие документы в генпрокуратуру.

На сайте ведомства отметили, что Тихановскую объявили в розыск. Там считают, что оппозиционерка и ее соратники готовились к захвату ряда админзданий.

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Что утверждают в Следкоме

По данным следствия, правоохранители якобы получили информацию, что люди из ближайшего окружения Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий госорганов в Гомеле.

"С целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в частности, сама Тихановская", – заявили в Следкоме.

Там также опубликовали видео встречи. Согласно объяснениям следователей, на записи Тихановском обсуждает с соратниками планирование массовых беспорядков.

Встреча Тихановской с доверенными лицами: смотрите видео

"Даже если Тихановская становится президентом по каким-то неизвестным причинам, вы понимаете, что я одна вообще ни с чем не справлюсь? Я лягу под одеяло, накроюсь и никуда не выйду", – сказала оппозиционерка.

Стоит заметить, что сама Тихановская пока никак не прокомментировала ситуацию. Ранее она выразила уверенность, что протесты в Беларуси возобновятся уже в марте.

Справка. После президентских выборов Тихановская покинула Беларусь. Как объяснила оппозиционерка, решение о переезде в Литву пришлось принять из соображений безопасности для детей.