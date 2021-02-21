Светлана Тихановская заявила, что сейчас белорусская оппозиция – "потеряла улицы". Однако массовые протесты в стране продолжатся. Возможно, весной.

Сейчас оппозиционерам необходимо улучшить свою организацию.

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Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих у них есть оружие, у них есть сила, так что да, сейчас кажется, что мы проиграли,

– отметила Тихановская.

В то же время сдаваться Тихановская не намерена. Она рассказала, что различные оппозиционные объединения пытаются стать командой: на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.

По словам Тихановской, стратегия заключается в том, чтобы постоянно давить на режим, пока люди не будут готовы снова выйти на улицы. Возможно, это произойдет уже весной.

Что сейчас происходит в Беларуси