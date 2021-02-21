Сейчас кажется, что мы проиграли, – Тихановская об оппозиции в Беларуси
Светлана Тихановская заявила, что сейчас белорусская оппозиция – "потеряла улицы". Однако массовые протесты в стране продолжатся. Возможно, весной.
Источник:"Белсат"
Сейчас оппозиционерам необходимо улучшить свою организацию.
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Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих у них есть оружие, у них есть сила, так что да, сейчас кажется, что мы проиграли,
– отметила Тихановская.
В то же время сдаваться Тихановская не намерена. Она рассказала, что различные оппозиционные объединения пытаются стать командой: на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.
По словам Тихановской, стратегия заключается в том, чтобы постоянно давить на режим, пока люди не будут готовы снова выйти на улицы. Возможно, это произойдет уже весной.
Что сейчас происходит в Беларуси
- Максиму Знаку и Марии Колесниковой предъявили новые обвинения. Оппозиционерам инкриминируют сговор с целью захвата государственной власти. Кроме того, их обвиняют в создании экстремистского формирования.
- Тем временем силовики продолжают задерживать людей. Накануне Дня Валентина, 14 февраля, в Смолевицком районе полиция прервала публичную репетицию концерта. Среди 68 задержанных – подростки и музыканты. Свои действия полиция объяснила тем, что под видом концерта собрались "активисты деструктивных телеграмм-каналов".
- Самопровозглашенный президент Лукашенко отметился новым заявлением. Теперь он рассказал, что планирует развивать в стране "хороший национализм".
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