В субботу, 13 февраля, в Беларуси полицейские разогнали концерт на базе отдыха "Огонек". Известно о 68 задержанных. Среди них есть дети и несовершеннолетние.

Инцидент произошел в Смолевичском районе.

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В Министерстве внутренних дел действия полиции оправдали тем, что на базе "Огонек" под видом концерта собрались "активисты деструктивных телеграм-каналов".

Силовики якобы просто останавливали "несанкционированное массовое мероприятие с использованием БКБ-символики".

В МВД сообщили о задержании 68 человек.

На взрослых гостей концерта правоохранители составили протоколы за нарушение организации или проведения массовых мероприятий. Родителей несовершеннолетних посетителей концерта силовики уже проверяют из-за якобы невыполнения обязанностей по воспитанию детей.

По данным СМИ, во время концерта задержали не только местных жителей, которые пришли послушать музыку. Полицейские также схватили белорусских музыкантов. В то же время это мероприятие не было полноценным концертом. Люди пришли на публичную репетицию.

Каких исполнителей задержали