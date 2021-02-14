Исполнители и подростки: в Беларуси во время концерта задержали более 60 человек
В субботу, 13 февраля, в Беларуси полицейские разогнали концерт на базе отдыха "Огонек". Известно о 68 задержанных. Среди них есть дети и несовершеннолетние.
Источник:Tut.by
Инцидент произошел в Смолевичском районе.
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В Министерстве внутренних дел действия полиции оправдали тем, что на базе "Огонек" под видом концерта собрались "активисты деструктивных телеграм-каналов".
Силовики якобы просто останавливали "несанкционированное массовое мероприятие с использованием БКБ-символики".
В МВД сообщили о задержании 68 человек.
На взрослых гостей концерта правоохранители составили протоколы за нарушение организации или проведения массовых мероприятий. Родителей несовершеннолетних посетителей концерта силовики уже проверяют из-за якобы невыполнения обязанностей по воспитанию детей.
По данным СМИ, во время концерта задержали не только местных жителей, которые пришли послушать музыку. Полицейские также схватили белорусских музыкантов. В то же время это мероприятие не было полноценным концертом. Люди пришли на публичную репетицию.
Каких исполнителей задержали
- участников белорусских групп РСП ("Разбитае сэрца пацана")
- Panska Moc и Ok-Band;
- певицу Валерию Суровицкую.
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