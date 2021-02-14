У суботу, 13 лютого, у Білорусі поліцейські розігнали концерт на базі відпочинку "Вогник". Наразі відомо про 68 затриманих. Серед них є діти та неповнолітні.

Інцидент стався у Смолевицькому районі.

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У Міністерстві внутрішніх справ дії поліції виправдали тим, що на базі "Вогник" під виглядом концерту зібралися "активісти деструктивних телеграм-каналів".

Силовики нібито просто зупиняли "несанкціонований масовий захід з використанням БЧБ-символіки".

У МВС повідомили про затримання 68 людей.

На дорослих гостей концерту правоохоронці склали протоколи за порушення організації або проведення масових заходів. Батьків неповнолітніх відвідувачів концерту силовики вже перевіряють через нібито невиконання обов'язків з виховання дітей.

За даними ЗМІ, під час концерту затримали не лише місцевих жителів, які прийшли послухати музику. Поліцейські також схопили білоруських музикантів. Водночас цей захід не був повноцінним концертом. Люди завітали на публічну репетицію.

Яких виконавців затримали