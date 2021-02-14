Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко часто ругает бизнесменов, называя их буржуями и бездельниками, которые живут в чрезмерной роскоши. Сам же многолетний глава Беларуси владеет по меньшей мере 7 резиденциями и дорогим автопарком.

Самопровозглашенный президент Беларуси пользуется семью крупными резиденциями и владеет автопарком, в котором есть даже эксклюзивная модель "Майбах". Об имениях и богатствах Лукашенко рассказывают белорусские журналисты.

К слову За вами следят американцы: Лукашенко раскритиковал iPhone 12

Дворцы Лукашенко

Известно как минимум о 7 загородных резиденциях Александра Лукашенко в разных уголках Беларуси и три в Минске.

Постоянная – это "Озерный" в городке Острашицком Городке под Минском. Территория, на которой есть спортивная площадка, парк, лес, озеро, занимает 88 гектаров.



Лукашенко и Путин в "Озерном" / president.gov.by

Сама резиденция – это достроенная и переоборудованная бывшая дача советского маршала Тимошенко. Это трехэтажное здание, площадь каждого этажа которого составляет около 500 кадратных метров.

Вторая резиденция – "Заславль", расположена на берегу Минского моря и занимает почти 40 гектаров. Там есть несколько особняков, теннисные корты, сад и бассейн. Официально обе резиденции относятся к "Дипсервису".

расположена на берегу Минского моря и занимает почти 40 гектаров. Там есть несколько особняков, теннисные корты, сад и бассейн. Официально обе резиденции относятся к "Дипсервису". На малой родине Лукашенко в Витебской области есть третья резиденция, которая называется "Александрия-2". На территории есть несколько одноэтажных домов, гостевые дома, спортивная площадка и двухэтажный коттедж. Официально комплекс принадлежит "Белнафтогазу".

На территории есть несколько одноэтажных домов, гостевые дома, спортивная площадка и двухэтажный коттедж. Официально комплекс принадлежит "Белнафтогазу". Еще одна резиденция расположена на берегу озера Плавна в Березинском биосферном заповеднике. Это несколько отдельных участков общей площадью 1,4 гектара.



Замок в Плавне

Еще одна резиденция Лукашенко – на Припяти, вблизи агрогородка Лясковичи Петриковского района. На территории есть несколько десятков зданий, вертолетная площадка, спортивный комплекс и гостевые дома. Официально все это называется "Комплекс для обслуживания делегаций в Припятском национальном парке".



В этой резиденции находился Петр Порошенко

Лукашенко неоднократно говорил, что он бывает здесь каждую весну. Именно здесь он принял Петра Порошенко в 2017 году.

Есть резиденция на Браславских озерах. Это участок площадью 14 гектаров на берегу озера Волос, в заповеднике "Интерлейк". Здесь есть гостевые дома и вертолетная площадка.

Это участок площадью 14 гектаров на берегу озера Волос, в заповеднике "Интерлейк". Здесь есть гостевые дома и вертолетная площадка. Еще одна резиденция размещена в Вискулах , где было подписано историческое соглашение о прекращении существования СССР. Резиденция считается государственной, но сам Лукашенко заявил, что посещает ее несколько раз в год. Территория официально принадлежит Национальному парку "Беловежская пуща".

, где было подписано историческое соглашение о прекращении существования СССР. Резиденция считается государственной, но сам Лукашенко заявил, что посещает ее несколько раз в год. Территория официально принадлежит Национальному парку "Беловежская пуща". Еще есть резиденция в "Дроздах". Это несколько десятков зданий, а также бассейн, баня и вертолетная площадка.

Кроме загородных, известно о трех резиденциях Лукашенко в Минске. Чаще всего он использует резиденцию на Карла Маркса, 38 и Дворец Независимости на проспекте Победителей.

Автопарк Лукашенко

Лукашенко пользуется и появляется на публике в дорогих и элитных автомобилях. И они вовсе не белорусского производства.

Его замечали на:

Maybach 62 – на этой эксклюзивной и очень дорогой машине Лукашенко впервые был замечен в 2012 году. Тогда он сказал, что машину ему "подарили". Такой автомобиль, по данным журналистов, может стоить от 367 тысяч евро до полумиллиона.

– на этой эксклюзивной и очень дорогой машине Лукашенко впервые был замечен в 2012 году. Тогда он сказал, что машину ему "подарили". Такой автомобиль, по данным журналистов, может стоить от 367 тысяч евро до полумиллиона. Mercedes Pullman W221 – в этой машине Лукашенко ехал на инаугурацию в 2011 году. Это Mercedes S-класса пятого поколения, стоимость которого составляет несколько сотен тысяч евро.

– в этой машине Лукашенко ехал на инаугурацию в 2011 году. Это Mercedes S-класса пятого поколения, стоимость которого составляет несколько сотен тысяч евро. Rolls-Royce Phantom Coupe – такой автомобиль на президентских номерах был замечен осенью 2016 года. Стоимость машины – от 170 тысяч евро.

– такой автомобиль на президентских номерах был замечен осенью 2016 года. Стоимость машины – от 170 тысяч евро. 31 августа 2017 года Лукашенко испытал электромобиль Tesla возле Дворца Независимости. Это одна из самых новых и мощных на то время моделей, стоимость которой составляет 100 тысяч евро.

Автопарк Лукашенко: смотрите расследование

Эти модели являются самыми дорогими в автопарке Лукашенко.

Также его можно было увидеть на Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III и на премиум-моделях Mercedes.

Boeing за 100 миллионов долларов

Эксклюзивный Boeing 767-32K (ER), который ранее принадлежал Туркменбаши, был приобретен для Лукашенко и запущен в 2012 году. На пресс-конференции в 2013 году Лукашенко назвал стоимость около 100 миллионов долларов. До этого Лукашенко использовал Boeing 737-8EV, его стоимость также составляет около 100 миллионов долларов.



Самолет Лукашенко в Кыргызстане

Часы и велосипеды

В сентябре 2009 года на литовско-белорусском форуме журналисты сфотографировали часы на руке Александра Лукашенко. Это Patek Philippe Calatrava 5120j. Корпус часов выполнен из 18-каратного желтого золота, а ремешок – из кожи аллигатора. Стоит такой аксессуар около 20 тысяч евро.

В июне 2019 года Александр Лукашенко и его сын Николай появились в селе Балбасово не на машинах кортежа, а на велосипедах. Велосипед Николая Лукашенко фирмы Canyon оценили в 7,5 тысячи евро. Велосипед имеет карбоновую раму и является копией тех, которые используют на Тур де Франс.

У самого Александра Лукашенко был более дешевый велосипед. Позже его пресс-секретарь Наталья Эйсмант заявила, что "велосипеды подарили".

Лукашенко и "буржуи"