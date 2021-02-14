Роскошные резиденции, элитные авто, самолеты и велосипеды: чем владеет диктатор Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко часто ругает бизнесменов, называя их буржуями и бездельниками, которые живут в чрезмерной роскоши. Сам же многолетний глава Беларуси владеет по меньшей мере 7 резиденциями и дорогим автопарком.
Источник:Радыё Свабода
Самопровозглашенный президент Беларуси пользуется семью крупными резиденциями и владеет автопарком, в котором есть даже эксклюзивная модель "Майбах". Об имениях и богатствах Лукашенко рассказывают белорусские журналисты.
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Дворцы Лукашенко
Известно как минимум о 7 загородных резиденциях Александра Лукашенко в разных уголках Беларуси и три в Минске.
- Постоянная – это "Озерный" в городке Острашицком Городке под Минском. Территория, на которой есть спортивная площадка, парк, лес, озеро, занимает 88 гектаров.
Лукашенко и Путин в "Озерном" / president.gov.by
Сама резиденция – это достроенная и переоборудованная бывшая дача советского маршала Тимошенко. Это трехэтажное здание, площадь каждого этажа которого составляет около 500 кадратных метров.
- Вторая резиденция – "Заславль", расположена на берегу Минского моря и занимает почти 40 гектаров. Там есть несколько особняков, теннисные корты, сад и бассейн. Официально обе резиденции относятся к "Дипсервису".
- На малой родине Лукашенко в Витебской области есть третья резиденция, которая называется "Александрия-2". На территории есть несколько одноэтажных домов, гостевые дома, спортивная площадка и двухэтажный коттедж. Официально комплекс принадлежит "Белнафтогазу".
- Еще одна резиденция расположена на берегу озера Плавна в Березинском биосферном заповеднике. Это несколько отдельных участков общей площадью 1,4 гектара.
Замок в Плавне
- Еще одна резиденция Лукашенко – на Припяти, вблизи агрогородка Лясковичи Петриковского района. На территории есть несколько десятков зданий, вертолетная площадка, спортивный комплекс и гостевые дома. Официально все это называется "Комплекс для обслуживания делегаций в Припятском национальном парке".
В этой резиденции находился Петр Порошенко
Лукашенко неоднократно говорил, что он бывает здесь каждую весну. Именно здесь он принял Петра Порошенко в 2017 году.
- Есть резиденция на Браславских озерах. Это участок площадью 14 гектаров на берегу озера Волос, в заповеднике "Интерлейк". Здесь есть гостевые дома и вертолетная площадка.
- Еще одна резиденция размещена в Вискулах, где было подписано историческое соглашение о прекращении существования СССР. Резиденция считается государственной, но сам Лукашенко заявил, что посещает ее несколько раз в год. Территория официально принадлежит Национальному парку "Беловежская пуща".
- Еще есть резиденция в "Дроздах". Это несколько десятков зданий, а также бассейн, баня и вертолетная площадка.
Кроме загородных, известно о трех резиденциях Лукашенко в Минске. Чаще всего он использует резиденцию на Карла Маркса, 38 и Дворец Независимости на проспекте Победителей.
Автопарк Лукашенко
Лукашенко пользуется и появляется на публике в дорогих и элитных автомобилях. И они вовсе не белорусского производства.
Его замечали на:
- Maybach 62 – на этой эксклюзивной и очень дорогой машине Лукашенко впервые был замечен в 2012 году. Тогда он сказал, что машину ему "подарили". Такой автомобиль, по данным журналистов, может стоить от 367 тысяч евро до полумиллиона.
- Mercedes Pullman W221 – в этой машине Лукашенко ехал на инаугурацию в 2011 году. Это Mercedes S-класса пятого поколения, стоимость которого составляет несколько сотен тысяч евро.
- Rolls-Royce Phantom Coupe – такой автомобиль на президентских номерах был замечен осенью 2016 года. Стоимость машины – от 170 тысяч евро.
- 31 августа 2017 года Лукашенко испытал электромобиль Tesla возле Дворца Независимости. Это одна из самых новых и мощных на то время моделей, стоимость которой составляет 100 тысяч евро.
Автопарк Лукашенко: смотрите расследование
Эти модели являются самыми дорогими в автопарке Лукашенко.
Также его можно было увидеть на Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III и на премиум-моделях Mercedes.
Boeing за 100 миллионов долларов
Эксклюзивный Boeing 767-32K (ER), который ранее принадлежал Туркменбаши, был приобретен для Лукашенко и запущен в 2012 году. На пресс-конференции в 2013 году Лукашенко назвал стоимость около 100 миллионов долларов. До этого Лукашенко использовал Boeing 737-8EV, его стоимость также составляет около 100 миллионов долларов.
Самолет Лукашенко в Кыргызстане
Часы и велосипеды
В сентябре 2009 года на литовско-белорусском форуме журналисты сфотографировали часы на руке Александра Лукашенко. Это Patek Philippe Calatrava 5120j. Корпус часов выполнен из 18-каратного желтого золота, а ремешок – из кожи аллигатора. Стоит такой аксессуар около 20 тысяч евро.
В июне 2019 года Александр Лукашенко и его сын Николай появились в селе Балбасово не на машинах кортежа, а на велосипедах. Велосипед Николая Лукашенко фирмы Canyon оценили в 7,5 тысячи евро. Велосипед имеет карбоновую раму и является копией тех, которые используют на Тур де Франс.
У самого Александра Лукашенко был более дешевый велосипед. Позже его пресс-секретарь Наталья Эйсмант заявила, что "велосипеды подарили".
Лукашенко и "буржуи"
- 11 февраля в Беларуси состоялось Всебелорусское народное собрание. На нем выступила председатель Бизнес-союза Беларуси Жанна Тарасевич, которая пожаловалась на многочисленные бюрократические преграды в ведении бизнеса. Тогда самопровозглашенный президент эмоционально отреагировал с обвинением в сторону бизнеса словами: "наворовали", "буржуи", "будем вырезать раскаленным железом".
- На этом же собрании президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился из-за использования iPhone 12. Он считает, что американские спецслужбы отслеживают разговоры белорусов.
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