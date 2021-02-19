Александр Лукашенко заявил, что хочет развивать в стране "хороший национализм". Самопровозглашенный президент считает, что для этого следует беречь традиции, которые отличают белорусов от других народов, в частности россиян.

Об этом он заявил 19 февраля, общаясь с артистами Купаловского театра.

Читайте также Роскошные резиденции, элитные авто, самолеты и велосипеды: чем владеет диктатор Лукашенко

Как Лукашенко будет развивать патриотизм

Я считаю, что национализм – это не болтовня на языке (белорусском – 24 канал). Это делать то, что останется в памяти. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определенные традиции,

– заявил политик.

Артистов театра он назвал примером такой "доброй традиции, даже символа народа".

Лукашенко считает, что всегда надо создавать то, что отличает один народ от другого. "И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же президент Беларуси", – пояснил самопровозглашенный лидер.

Он также добавил, что "при всей любви к русским", он все же будет делать все, что нужно белорусам".

Обратите внимание Главное – не наломать дров: Лукашенко анонсировал референдум о новой конституции

Важность традиций

Среди других хороших традиций Беларуси Лукашенко назвал ежегодное обращение президента с посланием к парламенту и народу, а также Всебелорусское народное собрание, которое проходит раз в 5 лет.

Еще одно богатство белорусского народа, убежден Лукашенко, заключается в знании 2 языков – русского и белорусского, от чего "нельзя отказываться".

Интересно! Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко 11 февраля посетил Всебелорусское собрание. Что об этом известно, читайте по ссылке.