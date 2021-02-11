Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 11 февраля анонсировал референдум по проекту новой конституции. Вероятно, он состоится в начале 2022 года.

Новую конституцию должны подготовить в течение года. Политик добавил, что это не новая тема, ведь он поручил подготовить проекты 2 года назад.

Кстати ЕС рассмотрит санкционные сценарии в отношении Беларуси: среди них – разрыв отношений

Лукашенко о референдуме

По словам Лукашенко, в этом году проект будут обсуждать, а в следующем – состоится референдум.

В начале следующего года как минимум мы вынесем его (проект новой конституции) на референдум,

- сказал Лукашенко.

Какой будет новая Конституция

Самопровозглашенный президент уверяет, что под новую Конституцию надо реформировать многие законы. Хотя Лукашенко признался, что главное в этих процессах – "не наломать дров". Согласно социологическим опросам, которые привел политик, 60% респондентов были категорически против изменения конституции.

"Я с этим не согласен. Конституцию надо менять, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, очень тяжелы для человека", – сказал Лукашенко.

Политик утверждает, что неизвестно, как бы воспользовался такими полномочиями человек, который силой захватил власть.

Важно Когда будет готова новая конституция Беларуси: что обещает Лукашенко