Группа государств Евросоюза с представителями дипломатии и делегация блока в Минске будут рекомендовать несколько путей противодействия режиму Александра Лукашенко. Среди сценариев – расширение санкций и разрыв дипломатических отношений.

Документ "Доклад руководителей миссий ЕС: обзор ограничительных мер ЕС против Беларуси в феврале 2021 года" должны обсудить в ближайшие недели в Брюсселе.

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Сценарии отношений ЕС и Беларуси

Соответствующий документ предусматривает 4 разных пути, по которым может пойти Брюссель относительно отношений с Беларусью.

► Первый путь предполагает ожидание, он заключается в продолжении такого подхода с постепенным введением санкций.

► Второй вариант – "молчаливая" дипломатия. В этом случае речь пойдет о миссии высокого уровня в Минск, приглашении на нейтральную территорию и поддержке предложения о посредничестве.

В то же время соответствующий путь будет предусматривать согласие на разговор с режимом и вступление в своеобразный диалог в ОБСЕ, а также – вступление в переговоры с Россией и США по усилению внешнего давления.

►Третий путь – снижение уровня дипломатических отношений и большее количество санкций в отношении физических и юридических лиц. Также речь пойдет о "поддержке нарушений дел по национальному законодательству в ЕС против виновников пыток и бесчеловечного обращения".

► Четвертым и самым строгим вариантом является почти полное замораживание отношений. Это будет означать разрыв дипломатических отношений, в частности:

вывод послов государств-членов ЕС;

режим полных санкций, поражающий различные промышленные отрасли;

запрет на продажу еврооблигаций;

мораторий на участие Беларуси в структурах "Восточного партнерства";

официальное признание правительства в эмиграции.

Возобновление диалога с ЕС

В то же время в документе отметили ряд вещей, которые белорусские власти должны сделать, чтобы возобновить так называемый содержательный диалог с ЕС – прекращение "любых репрессий и злоупотреблений правами человека"

Европейский Союз также требует от Беларуси освобождения политических заключенных и обеспечения свободных и честных выборов под наблюдением ОБСЕ.

Также руководители миссий предлагали Брюсселю рассмотреть вопрос о расширении сферы санкций в случае, если ключевые требования ЕС не выполнят.

Обратите внимание! Евросоюз назвал президентские выборы в Беларуси 9 августа "ни свободными, ни честными" и заявил, что Александр Лукашенко "не имеет демократической легитимности".

Санкции ЕС в отношении Беларуси