ЕС рассмотрит санкционные сценарии в отношении Беларуси: среди них – разрыв отношений
Группа государств Евросоюза с представителями дипломатии и делегация блока в Минске будут рекомендовать несколько путей противодействия режиму Александра Лукашенко. Среди сценариев – расширение санкций и разрыв дипломатических отношений.
Источник:Radio Free Europe
Документ "Доклад руководителей миссий ЕС: обзор ограничительных мер ЕС против Беларуси в феврале 2021 года" должны обсудить в ближайшие недели в Брюсселе.
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Сценарии отношений ЕС и Беларуси
Соответствующий документ предусматривает 4 разных пути, по которым может пойти Брюссель относительно отношений с Беларусью.
► Первый путь предполагает ожидание, он заключается в продолжении такого подхода с постепенным введением санкций.
► Второй вариант – "молчаливая" дипломатия. В этом случае речь пойдет о миссии высокого уровня в Минск, приглашении на нейтральную территорию и поддержке предложения о посредничестве.
В то же время соответствующий путь будет предусматривать согласие на разговор с режимом и вступление в своеобразный диалог в ОБСЕ, а также – вступление в переговоры с Россией и США по усилению внешнего давления.
►Третий путь – снижение уровня дипломатических отношений и большее количество санкций в отношении физических и юридических лиц. Также речь пойдет о "поддержке нарушений дел по национальному законодательству в ЕС против виновников пыток и бесчеловечного обращения".
► Четвертым и самым строгим вариантом является почти полное замораживание отношений. Это будет означать разрыв дипломатических отношений, в частности:
- вывод послов государств-членов ЕС;
- режим полных санкций, поражающий различные промышленные отрасли;
- запрет на продажу еврооблигаций;
- мораторий на участие Беларуси в структурах "Восточного партнерства";
- официальное признание правительства в эмиграции.
Возобновление диалога с ЕС
В то же время в документе отметили ряд вещей, которые белорусские власти должны сделать, чтобы возобновить так называемый содержательный диалог с ЕС – прекращение "любых репрессий и злоупотреблений правами человека"
Европейский Союз также требует от Беларуси освобождения политических заключенных и обеспечения свободных и честных выборов под наблюдением ОБСЕ.
Также руководители миссий предлагали Брюсселю рассмотреть вопрос о расширении сферы санкций в случае, если ключевые требования ЕС не выполнят.
Санкции ЕС в отношении Беларуси
- Вследствие репрессий против протестующих в Беларуси в ЕС решили ввести санкции против режима.
- Первый пакет санкции ЕС ввел еще 2 октября 2020 года, туда попали 40 белорусских чиновников, однако самопровозглашенного президента среди них не было.
- 6 ноября о Лукашенко уже вспомнили – во втором пакете санкций. Также в перечне – еще 14 чиновников Беларуси
- 17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций. В перечень внесли 29 белорусов, среди которых и высшее руководство страны.
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