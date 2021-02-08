Беларусь и Россия решили возобновить железнодорожное сообщение после 10 месяцев перерыва. Кроме того, страны увеличили количество авиарейсов между Москвой и Минском.

Поезда между городами Беларуси и России начали курсировать уже с 8 февраля. Движение поездов открыто на "взаимной основе".

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По каким направлениям будут курсировать поезда

Минск – Москва – Минск;

также поезда Москва – Калининград будут останавливаться в Минске.

В то же время количество авиарейсов между Москвой и Минском увеличивается с 3 до 5.

Обратите внимание! Маршруты открыты только для граждан двух стран. Посетить столицу Беларуси россияне могут только при наличии справки об отрицательном результате теста на коронавирус. ПЦР-тест должен быть сделан не более чем за три дня до пересечения границы.

Почему раньше сообщение между странами прекратили

Власти Беларуси после многомесячного игнорирования пандемии таки решили частично закрыть границы и прекратить железнодорожное сообщение. Произошло это еще 10 месяцев назад в разгар пандемии коронавируса. Тогда железнодорожное сообщение было прекращено и с Украиной.

Россия со своей стороны также закрыла границы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Произошло это 30 марта 2020 года.