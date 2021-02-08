После 10 месяцев перерыва Беларусь возобновляет железнодорожное сообщение с Россией: причина
Беларусь и Россия решили возобновить железнодорожное сообщение после 10 месяцев перерыва. Кроме того, страны увеличили количество авиарейсов между Москвой и Минском.
Источник:пресс-служба правительства России
Поезда между городами Беларуси и России начали курсировать уже с 8 февраля. Движение поездов открыто на "взаимной основе".
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По каким направлениям будут курсировать поезда
- Минск – Москва – Минск;
- также поезда Москва – Калининград будут останавливаться в Минске.
В то же время количество авиарейсов между Москвой и Минском увеличивается с 3 до 5.
Почему раньше сообщение между странами прекратили
Власти Беларуси после многомесячного игнорирования пандемии таки решили частично закрыть границы и прекратить железнодорожное сообщение. Произошло это еще 10 месяцев назад в разгар пандемии коронавируса. Тогда железнодорожное сообщение было прекращено и с Украиной.
Что известно об отношении Лукашенко в коронавирусу?Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко называл опасную болезнь "коронапсихозом", а также советовал выпивать немного водки и ходить в сауну для борьбы с COVID-19. Кроме того, Лукашенко решил не отменять военный парад к 9 мая, ведь это "эмоциональная и глубоко идеологическая вещь".
Россия со своей стороны также закрыла границы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Произошло это 30 марта 2020 года.
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