Беларусь бы исчезла: Лукашенко объяснил, почему не ввел карантин из-за пандемии
Пока весь мир вводил карантин из-за пандемии коронавируса, Беларусь продолжала жить обычной жизнью. Президент страны Александр Лукашенко объяснил, почему принял такое решение.
Олександр Лукашенко заявив, що обраний шлях реагування на пандемію, зокрема рішення не зупиняти виробництва і економіку, фактично дозволило зберегти країну, повідомляє БЕЛТА.
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Політик зазначив, що бачив ще багато місяців тому, "що від нас хочуть".
Справа в тому, що у нас би країни вже до цього часу не було. Нам би принесли долар або російський рубль,
– заявив він.
Білоруський лідер наголосив, що зараз країна працює.
"Ми зараз хоч якось дихаємо. А хотіли, щоб ми не дихали. Я знаю, чого вони хотіли. Не вийшло", – загадково додав президент. Мовляв, у майбутньому всі зрозуміють, що Олександр Лукашенко мав на увазі.
Коронавірус в Білорусі: що відомо
- В Білорусі станом на 20 червня офіційно підтвердили 57 936 випадків зараження COVID-19, померло 343 людини.
- Жорсткого карантину у Білорусі немає, а всі люди живуть звичним життям.
- Олександр Лукашенко та весь уряд країни відверто ігнорує ситуацію з коронавірусом у світі.
- Президент називає пандемію "коронапсихозом" та каже, що люди помирають від інших недуг.
- Насправді білоруси хочуть карантину й вважають рішення Олександра Лукашенка божевільним.
- 9 травня попри застереження ВООЗ у Білорусі пройшов парад. Після цього статистика погіршилася.