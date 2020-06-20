Пока весь мир вводил карантин из-за пандемии коронавируса, Беларусь продолжала жить обычной жизнью. Президент страны Александр Лукашенко объяснил, почему принял такое решение.

Олександр Лукашенко заявив, що обраний шлях реагування на пандемію, зокрема рішення не зупиняти виробництва і економіку, фактично дозволило зберегти країну, повідомляє БЕЛТА.

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Політик зазначив, що бачив ще багато місяців тому, "що від нас хочуть".

Справа в тому, що у нас би країни вже до цього часу не було. Нам би принесли долар або російський рубль,

– заявив він.

Білоруський лідер наголосив, що зараз країна працює.

"Ми зараз хоч якось дихаємо. А хотіли, щоб ми не дихали. Я знаю, чого вони хотіли. Не вийшло", – загадково додав президент. Мовляв, у майбутньому всі зрозуміють, що Олександр Лукашенко мав на увазі.