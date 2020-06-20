Білорусь б зникла: Лукашенко пояснив, чому не ввів карантин через пандемію
Поки весь світ вводив карантинні обмеження через панлемію коронавірусу, Білорусь продовжувала жити звичним життям. Президент країни Олександр Лукашенко пояснив, чому прийняв таке рішення.
Олександр Лукашенко заявив, що обраний шлях реагування на пандемію, зокрема рішення не зупиняти виробництва і економіку, фактично дозволило зберегти країну, повідомляє БЕЛТА.
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Політик зазначив, що бачив ще багато місяців тому, "що від нас хочуть".
Справа в тому, що у нас би країни вже до цього часу не було. Нам би принесли долар або російський рубль,
– заявив він.
Білоруський лідер наголосив, що зараз країна працює.
"Ми зараз хоч якось дихаємо. А хотіли, щоб ми не дихали. Я знаю, чого вони хотіли. Не вийшло", – загадково додав президент. Мовляв, у майбутньому всі зрозуміють, що Олександр Лукашенко мав на увазі.
Коронавірус в Білорусі: що відомо
- В Білорусі станом на 20 червня офіційно підтвердили 57 936 випадків зараження COVID-19, померло 343 людини.
- Жорсткого карантину у Білорусі немає, а всі люди живуть звичним життям.
- Олександр Лукашенко та весь уряд країни відверто ігнорує ситуацію з коронавірусом у світі.
- Президент називає пандемію "коронапсихозом" та каже, що люди помирають від інших недуг.
- Насправді білоруси хочуть карантину й вважають рішення Олександра Лукашенка божевільним.
- 9 травня попри застереження ВООЗ у Білорусі пройшов парад. Після цього статистика погіршилася.