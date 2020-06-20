Поки весь світ вводив карантинні обмеження через панлемію коронавірусу, Білорусь продовжувала жити звичним життям. Президент країни Олександр Лукашенко пояснив, чому прийняв таке рішення.

Олександр Лукашенко заявив, що обраний шлях реагування на пандемію, зокрема рішення не зупиняти виробництва і економіку, фактично дозволило зберегти країну, повідомляє БЕЛТА.

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Політик зазначив, що бачив ще багато місяців тому, "що від нас хочуть".

Справа в тому, що у нас би країни вже до цього часу не було. Нам би принесли долар або російський рубль,

– заявив він.

Білоруський лідер наголосив, що зараз країна працює.

"Ми зараз хоч якось дихаємо. А хотіли, щоб ми не дихали. Я знаю, чого вони хотіли. Не вийшло", – загадково додав президент. Мовляв, у майбутньому всі зрозуміють, що Олександр Лукашенко мав на увазі.