Президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився приїхати на парад до Дня перемоги у Москву. Той мав відбутися 9 травня, однак через пандемію COVID-19 захід перенесли на 24 червня.

Російський посол у Мінську Дмитро Мєзєнцев подякував голові білоруської державі за участь, повідомляє Інтерфакс.

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Також дипломат зазначив, що готовність Лукашенко приїхати до Москви "підкреслює єдність братніх держав в оцінці подвигу радянського народу".

Напередодні білоруський президент, обговорюючи те, як Росія справляється з коронавірусом та обговорюючи майбутній парад, зазначив: "Ну, поїдемо та проведемо". При цьому, не уточнив, чи сам поїде на захід.

Цікаво! Усе ж підтвердили свою участь у параді 24 червня представники Сербії, Хорватії, Казахстану, Молдови, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, а також Абхазії й Південної Осетії.

Що відомо про COVID-19 в Білорусі

Лукашенко відомий своїм скептичним ставленням до пандемії коронавірусу. 9 травня у Мінську таки пройшов парад до Дня перемоги. Туди також запросили Володимира Путіна. Однак, той приїжджати відмовився.

Раніше президент Білорусі розповідав, що подолати інфекцію можна горілкою та трактором, називав дурістю носіння дітьми масок у школах та заявив, що після проведення параду у Мінську кількість хворих зменшилася удвічі.

Станом на 18 червня у Білорусі зафіксовано 56 032 випадків COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 324 пацієнтів, натомість одужали 32 735 людей.