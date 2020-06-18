Ветеранів Другої світової війни, які на параді до "Дня Побєди" сидітимуть поруч із Путіним, закрили на карантин. Парад перенесли з 9 травня на 24 червня через пандемію коронавірусу, через неї ж ветеранів (80 майже столітніх дідусів та бабусь) відправили на два тижні "на курорт".

24 червня приблизно 80 ветеранів Другої світової війни приєднаються до російського президента Володимира Путіна на трибуні на Червоній площі у Москві. Про це розповіли у Bloomberg.

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Але безпека Путіна та його захист від коронавірусу – понад усе, тож ветеранів на два тижні ізолювали. Де саме – не відомо, начебто на якомусь курорті під Москвою. Про це Bloomberg зізналися двоє високопосадовців із РФ на умовах анонімності.

Видання робить висновок, що "рішення про карантин для людей похилого віку (ветеранам ДСВ зараз приблизно по 90 – 100 років – 24 канал) свідчить про суворість заходів, які вживають для захисту Путіна".

Утім, безумовно, такий карантин допоможе захистити й ветеранів, адже вони – в особливо вразливій до COVID-19 віковій групі.

На COVID-19 вже хворіли у Росії навіть топові політики та чиновники. Наприклад, прем’єр Мішустін і прессекретар Путіна Пєсков. Останній, до слова, прокоментував карантин ветеранів у відповідь на запит Bloomberg:

"Додаткові заходи безпеки цілком виправдані, коли це стосується безпеки глави держави".

Що цікаво, сам Путін також, певною мірою, на карантині.



Він сидить десь за межами столиці в Ново-Огарьово, і туди до нього люди потрапляють лише через спеціальний дезінфекційний тунель. У цьому тунелі людей оприскують "дрібнодисперсним водянистим туманом" та дезінфікувальним розчином.



Так, в тумані, люди до Путіна і йдуть.

Коронавірус в Росії, додамо, загалом виявили у понад 550 тисяч людей. Це третя за кількістю хворих країна після США та Бразилії.