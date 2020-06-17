У резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьово встановили спеціальний тунель. Відвідувачів, які проходять через нього, дезінфікують.

У тунелі людину покриває дезінфектором

Людина, яка потрапляє до тунелю, опиняється в "дрібнодисперсному водному тумані", що покриває одяг і відкриті ділянки тіла дезінфектором. Про це повідомляють РИА Новости у твіттері.

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На сайті Пензенської області вказано, що чудо-винахід створили на заводі "Моторні технології" і випускають його з травня 2020 року.

Дивіться відео з тунелем у резиденції:

Багато працівників адміністрації Путіна працювали дистанційно

Зазначимо, що через пандемію адміністрацію Путіна частково перевели на дистанційну роботу. Тих співробітників, які працювали у звичайному режимі, регулярно тестують на коронавірус. Проте з 15 червня віддалену роботу скасували вже усім.

Такі заходи безпеки проте не врятували чиновників Кремля від COVID-19. Серед тих, хто підхопив недугу, – прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Яка ситуація з коронавірусом в Росії

Станом на 17 червня в Росії виявили майже 545 тисяч хворих на коронавірус. Кількість летальних випадків – понад 7 200. Міжнародні експерти зазначають, що через такий низький рівень летальності російську статистику можна поставити під сумнів.