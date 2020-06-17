В резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево установили специальный тоннель. Посетителей, которые проходят через него, дезинфицируют.

В тоннеле человека покрывает дезинфектором

Человек, который попадает в тоннель, оказывается в "мелкодисперсном водном тумане", покрывающий одежду и открытые участки тела дезинфектором. Об этом сообщают РИА Новости в Твиттере.

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На сайте Пензенской области указано, что чудо-изобретение создали на заводе "Моторные технологии" и выпускают его с мая 2020 года.

Смотрите видео с тоннелем в резиденции:

Многие работники администрации Путина работали дистанционно

Отметим, что из-за пандемии администрацию Путина частично перевели на дистанционную работу. Тех сотрудников, которые работали в обычном режиме, регулярно тестируют на коронавирус. Однако с 15 июня удаленную работу отменили уже всем.

Такие меры безопасности однако не спасли чиновников Кремля от COVID-19. Среди подхвативших болезнь, – пресс-секретар Путина Дмитрий Песков.

Какова ситуация с коронавирусом в России

По состоянию на 17 июня в России обнаружили почти 545 тысяч больных коронавирусом. Количество летальных случаев – более 7 200. Международные эксперты отмечают, что из-за такого низкого уровеня летальности российскую статистику можно поставить под сомнение.