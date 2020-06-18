Путин испугался ветеранов – перед парадом их полностью изолировали на две недели
Ветеранов Второй мировой войны, которые на параде ко "Дню Победы" будут сидеть рядом с Путиным, закрыли на карантин. Парад перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса, из-за нее же ветеранов (80 почти столетних дедушек и бабушек) отправили на две недели "на курорт".
24 июня около 80 ветеранов Второй мировой войны присоединятся к российскому президенту Владимиру Путину на трибуне на Красной площади в Москве. Об этом рассказали в Bloomberg.
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Но безопасность Путина и его защита от коронавируса – прежде всего, поэтому ветеранов на две недели изолировали. Где именно – не известно, якобы на каком-то курорте под Москвой. Об этом Bloomberg признались двое высокопоставленных чиновников РФ на условиях анонимности.
Издание делает вывод, что "решение о карантине для пожилых людей (ветеранам ВМВ сейчас примерно по 90 – 100 лет – 24 канал) свидетельствует о суровости мер, предпринимаемых для защиты Путина".
Впрочем, безусловно, такой карантин поможет защитить и ветеранов, ведь они – в особо уязвимой к COVID-19 возрастной группе.
На COVID-19 уже болели в России даже топовые политики и чиновники. Например, премьер Мишустин и пресс-секретарь Путина Песков. Последний, к слову, прокомментировал карантин ветеранов в ответ на запрос Bloomberg:
- "Дополнительные меры безопасности вполне оправданы, когда это касается безопасности главы государства".
Коронавирус в России, добавим, в общем обнаружили более чем у 550 тысяч человек. Это третья по количеству больных страна после США и Бразилии.