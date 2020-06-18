Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился приехать на парад ко Дню победы в Москву. Тот должен был состояться 9 мая, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие перенесли на 24 июня.

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев поблагодарил главу белорусского государства за участие, сообщает Интерфакс.

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Также дипломат отметил, что готовность Лукашенко приехать в Москву "подчеркивает единство братских государств в оценке подвига советского народа".

Накануне белорусский президент, обсуждая то, как Россия справляется с коронавирусом, и обсуждая предстоящий парад, отметил: "Ну, поедем и проведем". При этом, не уточнил, поедет ли сам на мероприятие.

Интересно! Все же подтвердили свое участие в параде 24 июня представители Сербии, Хорватии, Казахстана, Молдовы, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Абхазии и Южной Осетии.

Что известно о COVID-19 в Беларуси

Лукашенко известен своим скептическим отношением к пандемии коронавируса. 9 мая в Минске все-таки прошел парад ко Дню победы. Туда также пригласили Владимира Путина. Однако, тот приехать отказался.

Ранее президент Беларуси рассказывал, что побороть инфекцию можно водкой и трактором, называл глупостью ношение детьми масок в школах и заявил, что после проведения парада в Минске количество больных уменьшилось вдвое.

По состоянию на 18 июня в Беларуси зафиксировано 56 032 случая COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 324 пациента, а выздоровели 32 735 человек.