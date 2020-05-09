Мы не могли иначе, – в Минске состоялся парад к 9 мая несмотря на коронавирус: фото, видео
В Беларуси прошел парад ко Дню победы несмотря на эпидемию коронавируса в стране. В мероприятии приняли участие около 3 тысяч военных и более 150 единиц техники.
Президент Беларуси Александр Лукашенко также присутствовал на мероприятии и уже успел ответить всем критикам действа, сообщает "Белта".
Ранее На репетиции парада в Минске задержали больного COVID-19: что известно
По словам политика, в этом "безумном мире, что потерял ориентиры, найдутся люди, которые осуждают нас за место и время проведения этого священного действа".
Хочу им сказать по-человечески: не спешите делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора,
– считает Лукашенко.
На фото видно, что во время парада никто рекомендаций ВОЗ для противодействия распространению коронавируса не соблюдал: участники не держали дистанцию друг от друга и не использовали защитные маски.
Кроме того, вечером в Минске еще запланирован концерт "Во славу общей победы".
Парад в Минске к 9 мая / Фото "Белта"
Ранее Александр Лукашенко объяснял, что отменять парад нельзя, потому что ветераны еще могут подумать, что белорусы испугались проводить парад.
В то же время в ВОЗ сразу раскритиковали такую идею и выразили обеспокоенность из-за вероятного роста больных COVID-19.
Как прошел парад в Минске: смотрите видео
Коронавирус в Беларуси: коротко о главном
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- Жесткого карантина в Беларуси нет, а все люди живут привычной жизнью.
- Александр Лукашенко и все правительство страны откровенно игнорирует коронавирус и ситуацию в мире. Президент называет пандемию "коронапсихозом" и говорит, что люди умирают от других болезней.
- На самом деле белорусы хотят карантина и считают решение Александра Лукашенко сумасшедшим.