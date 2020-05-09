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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Мы не могли иначе, – в Минске состоялся парад к 9 мая несмотря на коронавирус: фото, видео

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Минск парад 9 мая 2020: фото, видео
Лукашенко взяв участь у параді / belta.by

В Беларуси прошел парад ко Дню победы несмотря на эпидемию коронавируса в стране. В мероприятии приняли участие около 3 тысяч военных и более 150 единиц техники.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также присутствовал на мероприятии и уже успел ответить всем критикам действа, сообщает "Белта".

Ранее На репетиции парада в Минске задержали больного COVID-19: что известно

По словам политика, в этом "безумном мире, что потерял ориентиры, найдутся люди, которые осуждают нас за место и время проведения этого священного действа".

Хочу им сказать по-человечески: не спешите делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора,
– считает Лукашенко.

На фото видно, что во время парада никто рекомендаций ВОЗ для противодействия распространению коронавируса не соблюдал: участники не держали дистанцию друг от друга и не использовали защитные маски.

Кроме того, вечером в Минске еще запланирован концерт "Во славу общей победы".

Парад в Минске к 9 мая / Фото "Белта"

Ранее Александр Лукашенко объяснял, что отменять парад нельзя, потому что ветераны еще могут подумать, что белорусы испугались проводить парад.

В то же время в ВОЗ сразу раскритиковали такую идею и выразили обеспокоенность из-за вероятного роста больных COVID-19.

Как прошел парад в Минске: смотрите видео

Коронавирус в Беларуси: коротко о главном

  • В Беларуси по состоянию на 9 мая официально подтвердили 21 101 случай заражения COVID-19, умер 121 человек.
  • Жесткого карантина в Беларуси нет, а все люди живут привычной жизнью.
  • Александр Лукашенко и все правительство страны откровенно игнорирует коронавирус и ситуацию в мире. Президент называет пандемию "коронапсихозом" и говорит, что люди умирают от других болезней.
  • На самом деле белорусы хотят карантина и считают решение Александра Лукашенко сумасшедшим.
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Беларуси Коронавирус COVID-19 9 мая Новости политики Здоровье Минск
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