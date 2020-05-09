Мы не могли иначе, – в Минске состоялся парад к 9 мая несмотря на коронавирус: фото, видео

В Беларуси прошел парад ко Дню победы несмотря на эпидемию коронавируса в стране. В мероприятии приняли участие около 3 тысяч военных и более 150 единиц техники.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также присутствовал на мероприятии и уже успел ответить всем критикам действа, сообщает "Белта".

Ранее На репетиции парада в Минске задержали больного COVID-19: что известно

По словам политика, в этом "безумном мире, что потерял ориентиры, найдутся люди, которые осуждают нас за место и время проведения этого священного действа".

Хочу им сказать по-человечески: не спешите делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора,

– считает Лукашенко.

На фото видно, что во время парада никто рекомендаций ВОЗ для противодействия распространению коронавируса не соблюдал: участники не держали дистанцию друг от друга и не использовали защитные маски.

Кроме того, вечером в Минске еще запланирован концерт "Во славу общей победы".

Парад в Минске к 9 мая / Фото "Белта"

Ранее Александр Лукашенко объяснял, что отменять парад нельзя, потому что ветераны еще могут подумать, что белорусы испугались проводить парад.

В то же время в ВОЗ сразу раскритиковали такую идею и выразили обеспокоенность из-за вероятного роста больных COVID-19.

Как прошел парад в Минске: смотрите видео

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