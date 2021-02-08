Після 10 місяців перерви Білорусь відновлює залізничне сполучення з Росією: причина
Білорусь та Росія вирішили відновити залізничне сполучення після 10 місяців перерви. Крім того, країни збільшили кількість авіарейсів між Москвою і Мінськом.
Джерело:пресслужба уряду Росії
Потяги між містами Білорусі та Росії почали курсувати вже з 8 лютого. Рух поїздів відкрито на "взаємній основі".
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За якими напрямками курсуватимуть потяги
- Мінськ – Москва – Мінськ;
- також потяги Москва – Калінінград зупинятимуться у Мінську.
Водночас кількість авіарейсів між Москвою і Мінськом збільшується з 3 до 5.
Чому раніше сполучення між країнами припинили
Влада Білорусі після кількамісячного ігнорування пандемії таки вирішила частково закрити кордони та припинити залізничне сполучення. Сталося це ще 10 місяців тому у розпал пандемії коронавірусу. Тоді залізничне сполучення припинили й з Україною.
Що відомо про ставлення Лукашенка до коронавірусу?Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко називав небезпечну недугу "коронапсихозом", а також радив випивати трішки горілки та ходити в сауну для боротьби з COVID-19. Крім того, Лукашенко вирішив не скасовувати військовий парад до 9 травня, адже це "емоційна та глибоко ідеологічна річ".
Росія зі свого боку також закрила кордони, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Сталося це 30 березня 2020 року.
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