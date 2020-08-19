Білорусь і Росія домовилися про зняття обмеження на пересування через білорусько-російський кордон. Про це домовились глави урядів обох країн.

Відповідних домовленостей досягнули під час телефонної розмови прем'єр-міністри Білорусі і Росії. Про це повідомляє пресслужба Ради міністрів Білорусі.

Актуально Та сама схема, що у 2014 році: у Росії до кордону з Білоруссю стягують колони військової техніки

Що відомо про можливе вторгнення Росії в Білорусь

Поки ще президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявляв, що домовився з Путіним про те, що Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки в країні. При цьому він заявив, що на території Білорусі наразі немає іноземних військ.

про те, що Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки в країні. При цьому він заявив, що на території Білорусі наразі немає іноземних військ. У зв'язку з цим в Євросоюзі висловили побоювання через можливе вторгнення в країну .

. Водночас пресссекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що Росія поки не бачить необхідності в наданні військової допомоги Білорусі.

Протягом останніх днів у мережі з'являються відео та фото колони російської військової техніки, яка прямує до кордону з Білоруссю. Очевидці також помітили людей у чорній формі без розпізнавальних знаків. В мережі їх вже охрестили "чемні люди" на кшталт тих, хто почав анексію Українського Криму.

Відзначимо, що Лукашенко доручив Міністерству оборони звернути увагу на пересування військ НАТО на територію Польщі та Литви – "відстежувати напрямки їх руху і їх задуми". А також вжити заходів та "не соромитися виводити" білоруські Збройні сили й техніку на напрямки їхнього пересування.

Зверніть увагу! 19 серпня, літак президента Білорусі Олександра Лукашенка вилетів з Мінська на схід. Втім невдовзі після вильоту повітряне судно розвернулося й повернулося в столицю.

Російська військова техніка прямує до кордону з Білоруссю: відео

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