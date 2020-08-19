Прохід відкрито: Білорусь і Росія зняли обмеження на перетин спільного кордону
Білорусь і Росія домовилися про зняття обмеження на пересування через білорусько-російський кордон. Про це домовились глави урядів обох країн.
Відповідних домовленостей досягнули під час телефонної розмови прем'єр-міністри Білорусі і Росії. Про це повідомляє пресслужба Ради міністрів Білорусі.
Актуально Та сама схема, що у 2014 році: у Росії до кордону з Білоруссю стягують колони військової техніки
Що відомо про можливе вторгнення Росії в Білорусь
- Поки ще президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявляв, що домовився з Путіним про те, що Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки в країні. При цьому він заявив, що на території Білорусі наразі немає іноземних військ.
- У зв'язку з цим в Євросоюзі висловили побоювання через можливе вторгнення в країну.
- Водночас пресссекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що Росія поки не бачить необхідності в наданні військової допомоги Білорусі.
- Протягом останніх днів у мережі з'являються відео та фото колони російської військової техніки, яка прямує до кордону з Білоруссю. Очевидці також помітили людей у чорній формі без розпізнавальних знаків. В мережі їх вже охрестили "чемні люди" на кшталт тих, хто почав анексію Українського Криму.
Відзначимо, що Лукашенко доручив Міністерству оборони звернути увагу на пересування військ НАТО на територію Польщі та Литви – "відстежувати напрямки їх руху і їх задуми". А також вжити заходів та "не соромитися виводити" білоруські Збройні сили й техніку на напрямки їхнього пересування.
Російська військова техніка прямує до кордону з Білоруссю: відео
Протести в Білорусі: головне
- Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%. Білоруси вважають такі результати сфальсифікованими, тому з 9 серпня протестують, а з 17 країну охопив загальнонаціональний страйк.
- Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.
- Відомо про щонайменше 5 загиблих (четверо офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Опозиція хоче перевиборів.