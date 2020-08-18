Та сама схема, що у 2014 році: у РФ до кордону з Білоруссю стягують колони військової техніки
Вчора вранці в Росії помітили колони машин без розпізнавальних знаків, що прямували в бік білоруського кордону. Експерти вже охрестили цю ситуацію схожою з тією, яка відбувалась в Україні у 2014 році.
Про схожість подій розповів співробітник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, у коментарі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.
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"Ця ситуація нагадує 2014 рік, коли були відео російських колон, які рухалися до кордонів України. Їх публікували користувачі соціальних мереж, росіяни. А зараз це роблять росіяни й білоруси, які перебувають на території Росії і яким це дуже сильно не подобається", – зазначив Михайлов.
Дивіться відео, як очевидці зафіксували рух колон:
Що зафіксували очевидці?
► Зокрема, на трасі з Санкт-Петербурга до Пскова автомобілісти зафільмували приблизно 40 вантажівок та декілька військових позашляховиків без маркувань і номерних знаків.
► Ще одна колона рухалася в напрямку Білорусі з Москви. Очевидці також помітили людей у чорній формі без розпізнавальних знаків. В мережі їх вже охрестили "чемні люди" на кшталт тих, хто почав анексію Українського Криму.
Протести у Білорусі: що відомо
- В країні 9 серпня відбулися вибори президента. Після оголошення попередніх результатів, за якими перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко, люди вийшли на мирні протести.
- ОМОНу віддали наказ розігнати мітингувальників. У процесі силовики застосували ґумові кулі та світлошумові гранати.
- Є загиблі, багато людей отримали серйозні травми. Затримали близько 7 тисяч осіб. Мітингувальники розказують, що у СІЗО їх морили голодом та катували.
- Від 11 серпня у Білорусі триває загальнонаціональний страйк. Працівники навіть великих підприємств відмовляються працювати.