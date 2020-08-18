Вчора вранці в Росії помітили колони машин без розпізнавальних знаків, що прямували в бік білоруського кордону. Експерти вже охрестили цю ситуацію схожою з тією, яка відбувалась в Україні у 2014 році.

Про схожість подій розповів співробітник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, у коментарі одного з українських телеканалів, передає 24 канал.

Зверніть увагу Ми з Путіним однієї думки: Лукашенко заявив, що його влада ніколи не впаде

"Ця ситуація нагадує 2014 рік, коли були відео російських колон, які рухалися до кордонів України. Їх публікували користувачі соціальних мереж, росіяни. А зараз це роблять росіяни й білоруси, які перебувають на території Росії і яким це дуже сильно не подобається", – зазначив Михайлов.

Дивіться відео, як очевидці зафіксували рух колон:

Що зафіксували очевидці?

► Зокрема, на трасі з Санкт-Петербурга до Пскова автомобілісти зафільмували приблизно 40 вантажівок та декілька військових позашляховиків без маркувань і номерних знаків.

► Ще одна колона рухалася в напрямку Білорусі з Москви. Очевидці також помітили людей у чорній формі без розпізнавальних знаків. В мережі їх вже охрестили "чемні люди" на кшталт тих, хто почав анексію Українського Криму.

Протести у Білорусі: що відомо