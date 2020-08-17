Ми з Путіним однієї думки: Лукашенко заявив, що його влада ніколи не впаде
Олександр Лукашенко вкотре похвалився підтримкою зі сторони Володимира Путіна і наголосив, що події у Білорусі спровокували неназвані треті сили. Зокрема, Лукашенко заявив, що людей "отруїли соцмережами", а "влада ніколи не впаде".
Людей отруїли соцмережі, однак свого часу зі всіма винними вдасться "розібратися". Таку думку Лукашенко висловив 17 серпня під час візиту та Мінський завод колісних тягачів, повідомляє "Белта".
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Вони (противники правління Лукашенка – 24 канал) людей отруїли соцмережами. І в декого склалася думка: все, влади немає, влада впала. Влада ніколи не впаде. Ви мене знаєте. А з ними ми розберемося. Просто треба потерпіти,
– наголосив Лукашенко.
Заява Лукашенка про Путіна
Президент Білорусі вкотре похвалився підтримкою зі сторони Путіна і Кремля. У завуальованій формі Лукашенко навіть допустив, що міфічні "вони", які розпочали мітинги у Білорусі, мають таємні військові плани.
Ми бачимо, що брязкають гусеницями. Я ж бачу. І вчасно вибрали момент. Вони просто сьогодні спровокували цю обстановку, щоб ми відтягнули своїх військових на внутрішні дії. Хто сьогодні може гарантувати, що ті сили, які підтягуються ззовні, до нас байдужі? Та ні, ми з Путіним однієї думки, що все там – заврушка ця – не дарма,
– сказав Лукашенко.
Що відомо про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися вибори президента.
- Після оголошення попередніх результатів, за якими перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко, люди вийшли на мирні протести.
- ОМОНу віддали наказ розігнати мітингувальників. У процесі силовики застосували ґумові кулі та світлошумові гранати.
- Є загиблі, багато людей отримали серйозні травми.
- Затримали близько 7 тисяч осіб. Мітингувальники розказують, що у СІЗО їх морили голодом та катували.
- Від 11 серпня у Білорусі триває загальнонаціональний страйк. Працівники навіть великих підприємств відмовляються працювати.