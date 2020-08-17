Олександр Лукашенко вкотре похвалився підтримкою зі сторони Володимира Путіна і наголосив, що події у Білорусі спровокували неназвані треті сили. Зокрема, Лукашенко заявив, що людей "отруїли соцмережами", а "влада ніколи не впаде".

Людей отруїли соцмережі, однак свого часу зі всіма винними вдасться "розібратися". Таку думку Лукашенко висловив 17 серпня під час візиту та Мінський завод колісних тягачів, повідомляє "Белта".

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Вони (противники правління Лукашенка – 24 канал) людей отруїли соцмережами. І в декого склалася думка: все, влади немає, влада впала. Влада ніколи не впаде. Ви мене знаєте. А з ними ми розберемося. Просто треба потерпіти,

– наголосив Лукашенко.

Заява Лукашенка про Путіна

Президент Білорусі вкотре похвалився підтримкою зі сторони Путіна і Кремля. У завуальованій формі Лукашенко навіть допустив, що міфічні "вони", які розпочали мітинги у Білорусі, мають таємні військові плани.

Ми бачимо, що брязкають гусеницями. Я ж бачу. І вчасно вибрали момент. Вони просто сьогодні спровокували цю обстановку, щоб ми відтягнули своїх військових на внутрішні дії. Хто сьогодні може гарантувати, що ті сили, які підтягуються ззовні, до нас байдужі? Та ні, ми з Путіним однієї думки, що все там – заврушка ця – не дарма,

– сказав Лукашенко.

Що відомо про протести у Білорусі