У середу, 19 серпня, літак президента Білорусі Олександра Лукашенка вилетів з Мінська на схід. Втім невдовзі після вильоту повітряне судно розвернулося й повернулося в столицю.

У східному напрямку один з двох президентських бортів вилетів об 11 годині 19 серпня, повідомляє TUT.BY з посиланням на сервіс стеження за літаками Radarbox.

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Курс на схід літак зберігав нетривалий час, долетівши до Круглого Могильовської області. Тоді він виконав розворот і повернув в аеропорт Мінська.

Що цікаво, він не сів в аеропорту, а вирушив далі на захід. Тоді він пролетів над Смолевичами й знову повернувся в аеропорт столиці.



Маршрут польоту президентського борту Лукашенка / скриншот з сайту Radarbox

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