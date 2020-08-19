Літак Лукашенка вилетів у бік Росії, але повернувся в Мінськ
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У середу, 19 серпня, літак президента Білорусі Олександра Лукашенка вилетів з Мінська на схід. Втім невдовзі після вильоту повітряне судно розвернулося й повернулося в столицю.
У східному напрямку один з двох президентських бортів вилетів об 11 годині 19 серпня, повідомляє TUT.BY з посиланням на сервіс стеження за літаками Radarbox.
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Курс на схід літак зберігав нетривалий час, долетівши до Круглого Могильовської області. Тоді він виконав розворот і повернув в аеропорт Мінська.
Що цікаво, він не сів в аеропорту, а вирушив далі на захід. Тоді він пролетів над Смолевичами й знову повернувся в аеропорт столиці.
Маршрут польоту президентського борту Лукашенка / скриншот з сайту Radarbox
Що міг означати цей політ
- Як пояснює TUT.BY, це міг бути просто контрольний обліт для екіпажу літака. Так зазвичай роблять, коли екіпаж давно не виконував польотів або ж в екіпаж набирають нових членів.
- Востаннє цей літак здійснював політ ще 30 липня, тобто майже 3 тижні тому. Також такі польоти виконуються для виконання регламенту компанії-виробника літака. Це трапляється доволі регулярно.