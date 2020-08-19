Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів 19 серпня засідання Ради безпеки. За його результатами, білоруський диктатор дав доручення МЗС попередити західних лідерів і Зеленського про відповідальність за "розпалювання заворушень".

Західним лідерам просто треба розповідати, що відбувається в Білорусі, заявив Олександр Лукашенко за результатами засідання Радбезу. Про це повідомляє "БелТА".

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Потрібно, щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору,

– наголосив білоруський диктатор.

Також він закликав МЗС попередити всіх перелічених про відповідальність за "розпалювання безпорядку". Мовляв, усі вони фінансують протести.

"По-друге, барабанити гусеницями на кордоні з Білоруссю, повчати нас зараз – це контрпродуктивно. Вони це повинні розуміти, і вони будуть за це відповідати, якщо щось трапиться", – заявив Олександр Лукашенко.

Коротко про ситуацію в Білорусі: