Лукашенко пригрозив Зеленському й лідерам ЄС: деталі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів 19 серпня засідання Ради безпеки. За його результатами, білоруський диктатор дав доручення МЗС попередити західних лідерів і Зеленського про відповідальність за "розпалювання заворушень".
Західним лідерам просто треба розповідати, що відбувається в Білорусі, заявив Олександр Лукашенко за результатами засідання Радбезу. Про це повідомляє "БелТА".
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Потрібно, щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору,
– наголосив білоруський диктатор.
Також він закликав МЗС попередити всіх перелічених про відповідальність за "розпалювання безпорядку". Мовляв, усі вони фінансують протести.
"По-друге, барабанити гусеницями на кордоні з Білоруссю, повчати нас зараз – це контрпродуктивно. Вони це повинні розуміти, і вони будуть за це відповідати, якщо щось трапиться", – заявив Олександр Лукашенко.
Коротко про ситуацію в Білорусі:
- Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.
- Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. 12 серпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.
- Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.
- Відомо про щонайменше 5 загиблих (троє офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.