Президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре прокоментував протести у країні. Зокрема, він пригрозив мітингувальникам. Також політик вважає, що захід втручається у внутрішні справи Білорусі.

Заява Лукашенка щодо мітингувальників

За словами так званого білоруського лідера, останнім часом лунають погрози та тиск щодо певної категорії громадян. Про це Лукашенко заявив під час засідання Ради безпеки Білорусі, передає БелТА.

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Він зауважив, що особливе занепокоєння викликають начебто погрози у бік сімей військових, міліції, спецслужб, державних службовців, працівників ЗМІ.

"Здійснюють навіть атаки на членів уряду. Ви бачили поведінку окремих учасників мітингу проти міністра охорони здоров'я", – переконує Лукашенко.

Крім того, на його переконання, загрози та атаки відбуваються на робітників заводів і фабрик, керівників підприємств.

Їх перед і після робочого дня пропускають на прохідній через коридор агресивної юрби. Як гестапо. Я просто хочу сказати робітникам, щоб вони не ховали очі в асфальт. А з цими учасниками мітингу ми розберемося,

– наголосив обраний на сфальсифікованих виборах президент.

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Білорусі буцімто загрожують не тільки мітингувальники

Традиційно Лукашенко згадав і про західні країни. Останні, зокрема, начебто фінансують вуличні акції та "безлади". Більше того, роблять вони це відкрито.

"Ми це бачимо. Звічно, ми не можемо відстежити всі кошти, які сюди надходять. Тому що дуже багато коштів надходить готівкою. Але ми це знаємо та на цьому питанні сконцентруємося", – каже він.

За словами Лукашенка, керівники західних держав пропонують Білорусі перемовини, розмови. Але "продовжують гнути свою лінію". Зокрема, найближчим часом збираються провести нараду на рівні МЗС.

Я б просто їм порадив: перш ніж тикати пальцем в нас, слід внести до порядку денного питання "жовтих жилетів" у Франції, жахливих заворушень в США, протести проти коронавірусної ізоляції в Німеччині, інших країнах Європи,

– зазначив він.

І лише після цього, продовжує так званий президент, можна обговорити ситуацію в Білорусі.

"Мені здається, у цих панів колода – в оці. Але вони цього не бачать. Господь з ними", – підсумував Лукашенко.

До речі Лукашенко привів у повну бойову готовність армію на заході Білорусі

Згідно з офіційними результами виборів, чиний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. 17 cерпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.

17 cерпня в країні розпочався Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 5 загиблих (четверо офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

(четверо офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля. Водночас опозиція хоче перевиборів.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.