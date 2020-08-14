Шляхи до передачі влади: Тихановська оголосила про створення Координаційної ради
Опозиційна кандидатка у президенти Світлана Тихановська оголосила про створення Координаційної ради. Цей орган має забезпечити мирний трансфер влади у Білорусі.
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До Координаційної ради опозиціонерка запрошує представників громадянського суспільства, авторитетних професіоналів. Про це мовиться у телеграм-каналі штабу Тихановської.
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У цю Координаційну раду повинні прийти усі, хто зацікавлений у діалозі і мирній передачі влади – трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства,
– зазначила Тихановська.
Також кандидатка звернулась до міжнародної спільноти з проханням допомогти знайти спільну мову з офіційною білоруською владою.
"Влада має показати готовність до діалогу з народом. Це значить – відпустити затриманих. Це значить – прибрати з вулиць ОМОН і війська. Це значить – відкрити кримінальні справи проти тих, хто віддавав злочинні накази", – мовиться у зверненні.
Що відомо про діяльність Тихановської після виборів?Після старту протестів 9 серпня Тихановська виїхала до Литви – ймовірно, під тиском влади.
До цього вона записала звернення з проханням до білорусів припинити протести.
У штабі зазначають, що це відео було записано в ЦВК, куди кандидатка прийшла оскаржити вибори.
Наразі політикиня оголосила збір підписів тих, хто за неї голосував, та попросила мерів міст організувати мирні мітинги.