Опозиційна кандидатка у президенти Світлана Тихановська оголосила про створення Координаційної ради. Цей орган має забезпечити мирний трансфер влади у Білорусі.

До Координаційної ради запрошують свідомих білорусів

До Координаційної ради опозиціонерка запрошує представників громадянського суспільства, авторитетних професіоналів. Про це мовиться у телеграм-каналі штабу Тихановської.

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У цю Координаційну раду повинні прийти усі, хто зацікавлений у діалозі і мирній передачі влади – трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства,

– зазначила Тихановська.

Також кандидатка звернулась до міжнародної спільноти з проханням допомогти знайти спільну мову з офіційною білоруською владою.

"Влада має показати готовність до діалогу з народом. Це значить – відпустити затриманих. Це значить – прибрати з вулиць ОМОН і війська. Це значить – відкрити кримінальні справи проти тих, хто віддавав злочинні накази", – мовиться у зверненні.

Зверніть увагу! 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила остаточні результати виборів президента. Результат Лукашенка – 80,01%, Тихановської – 10,12%.