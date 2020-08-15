Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська не хотіла покидати Білорусі та дуже хоче туди повернутися. Наразі вона у Литві перебуває на карантині. Живе разом із головою свого штабу Марією Мороз і дітьми. Мешкають усі у звичайній квартирі.

Переїзд до Литви був несподіваним

Про життя Тихановської в Литві розповіла Марія Мороз. За її словами, ані вона сама, ані кандидатка в президенти не збиралися емігрувати з Білорусі. Про це повідомляє DW.

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"Переїзд до Литви був несподіваним і незапланованим. Ані я, ані вона не хотіли їхати з Білорусі, ми хочемо повернутися на батьківщину, до своїх близьких», – зауважила Мороз.

Щоправда, хто організував цей переїзд і здійснив, вона поки тримає у таємниці.

Мороз додає, що після прибуття до Вільнюса вони та їхні діти опинилися в умовах карантину, в якому вони перебуватимуть два тижні, – до 25 серпня. Живуть разом, одній квартирі, продукти замовляють через інтернет.

"Умови – приблизно такі ж, як у Мінську. Звичайна квартира, є дах над головою та харчування. Влада Литви ставиться до нас з розумінням", – підкреслила голова штабу кандидатки в президенти.

Представниця Тихановської каже, що почувається добре, "цілком у строю". Натомість Світлані – гірше, "емоційно їй дуже важко". Але обидві продовжують працювати.

Ми плануємо повернутися, ми дуже цього хочемо. І чим швидше це відбудеться, тим краще. Але це відбудеться тоді, коли не буде загроз для наших родин,

– підсумувала Мороз.

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Як Світлана Тихановська опинилася в Литві: головне

11 серпня вона пішла до ЦВК Білорусі, аби написати заяву щодо оскарження виборів.

Однак згодом із нею зник зв'язок. Крім того, політикиня вийшла з одного з кабінетів і сказала своєму адвокату: «Я ухвалила рішення» та зникла в іншому кабінеті.

та зникла в іншому кабінеті. У ЦВК вона пробула щонайменше 7 годин. Виявилося, що там з нею говорили п осадовці силових структур. Це підтвердила і голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина.

Це підтвердила і голова Центрвиборчкому Лідія Єрмошина. Приблизно опівночі 12 серпня Тихановська вийшла на зв'язок зі своїм штабом. А в ранці стало відомим, що вона – у Литві.

Вдень 12 серпня Тихановська записала два відеозвернення. В першому ролику каже, що перед нею стояв важкий вибір і діти – це найголовніше. А в другому – закликає білорусів не йти на протести. В обох відео кандидатка в президенти має стривожений і наляканий вигляд. Цікаво, що друге було записано у кабінеті Єрмошиної.

А в другому – закликає білорусів не йти на протести. В обох відео кандидатка в президенти має стривожений і наляканий вигляд. Цікаво, що друге було записано у кабінеті Єрмошиної. Навіть після виїзду з Білорусі Тихановська й надалі себе вважає обраним президентом і закликає провести перевибори. Офіційно її підтримали 10,12% , а чинного президента Лукашенка – 80,01%.

, а чинного президента Лукашенка – 80,01%. Крім того, її штаб ініціював створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

щоб не було хаосу та свавілля. Водночас штаб Тихановської розраховує на підтримку зарубіжних партнерів в організації діалогу з білоруською владою. Лукашенко, зі свого боку, на жодні компроміси йти не хоче.

З біографією Світлани Тихановської Ви можете ознайотися за цим посиланням.