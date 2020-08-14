Очільниця Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина підтвердила, що своє перше після виборів відеозвернення Світлана Тихановська записала з її кабінету. Мовляв, там вона зустрічалася з двома високопоставленими чиновниками з правоохоронних органів.

Після розмови з правоохоронцями сама Тихановська виступила з закликом до білорусів, розповіла Лідія Єрмошина в інтерв'ю "Комсомольській правді".

До слова Тихановська закликала білорусів припинити акції протесту: відео

Це мій диван, вона записувала це звернення в моєму кабінеті без мене. Ми запросили її до мене в кабінет, оскільки з нею хотіли зустрітися, скажімо так, два високопоставлених співробітники правоохоронних органів,

– розповіла очільниця ЦВК Білорусі.

Сама Єрмошина стверджує, що лише представила дві сторони одна одній, а тоді залишила Тихановську з її адвокатом і правоохоронцями. Згодом кандидатка в президенти записала звернення і виїхала з Білорусі.

Чому це важливо

Це було перше після виборів звернення до білорусів з боку Світлани Тихановської. Вона закликала громадян не виходити на вулиці й поважати закон. Звернення опублікували, коли кандидатка вже була в Литві.

Втім це звернення викликало кілька серйозних питань. Передовсім через те, що першими це звернення опублікували державні ЗМІ, тобто підконтрольні Олександру Лукашенку.

Далі були й припущення, що це відео записали ще до того, як Тихановська вилетіла з Білорусі й узагалі – у будівлі ЦВК. На самому відео помітно, що налякана Тихановська читає текст звернення з листочка, ймовірно, написаний кимось іншим.

Звернення Тихановської, про яке мовиться: дивіться відео