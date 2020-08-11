Тихановська закликала білорусів припинити акції протесту: відео
Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала своїх прихильників припинити акції протесту та не протистояти силовикам. Відповідне відеозвернення Тихановська оприлюднила з Литви, куди виїхала напередодні.
Тихановська зачитала звернення до білорусів
Тихановська подякувала білорусам за участь у голосуванні, проте зазначила, що кровопролиття не хоче. Усе звернення жінка зачитала з аркуша. Про це інформує 24 канал.
До теми Не побажаю вам такого: Тихановська пояснила, чому виїхала в Литву
Білоруси! Я закликаю Вас до розсудливості та поваги закону. Я не хочу крові та насилля. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб наражати свої життя на небезпеку,
– сказала Тихановська.
Дивіться відео звернення Тихановської:
Тихановська виїхала до Литви разом з керівницею свого штабу
Зазначимо, що зараз Тихановська перебуває у Литві. Сюди вона прибула разом з керівницею свого штабу Марією Мороз.
Раніше довірена особа опозиціонерки Ольга Ковалькова зазначила, що Тихановську вивезли за рішенням білоруської влади. На цей крок Тихановська пішла, аби звільнити затриману ще перед виборами Мороз.
Тихановська розповіла, чому покинула Білорусь
Згодом про свій виїзд до Литви розповіла сама кандидатка у президенти. У відео вона зазначила, що виїхала сама, бо опинилась у надважкій ситуації.
Я схвалила дуже важке для себе рішення. Це рішення я схвалила абсолютно самостійно. Ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій жодним чином на нього просто не могли вплинути,
– запевнила Світлана Тихановська.
Також опозиціонерка додала, що діти – це найважливіше у житті.
Дивіться відео, у якому Тихановська розповідає, чому виїхала у Литву:
Головне про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні обирали президента.
- Згідно з попередніми даними, чинний глава держави набрав близько 80%. Тихановська – менше ніж 10%.
- Увечері тисячі людей вийшли на вулиці міст з протестами.
- Розпочались сутички між мітингувальниками та силовиками, поранені десятки людей, тисячі – затримані.
- Правозахисники повідомили про загибель трьох осіб. Влада цю інформацію не підтвердила.
- Протести продовжились 10 серпня. Знову ОМОН жорстко розганяв учасників акцій.
- Влада підтвердила загибель одного мітингувальника: у нього в руках начебто розірвалась граната.