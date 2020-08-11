Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала своїх прихильників припинити акції протесту та не протистояти силовикам. Відповідне відеозвернення Тихановська оприлюднила з Литви, куди виїхала напередодні.

Тихановська зачитала звернення до білорусів

Тихановська подякувала білорусам за участь у голосуванні, проте зазначила, що кровопролиття не хоче. Усе звернення жінка зачитала з аркуша. Про це інформує 24 канал.

До теми Не побажаю вам такого: Тихановська пояснила, чому виїхала в Литву

Білоруси! Я закликаю Вас до розсудливості та поваги закону. Я не хочу крові та насилля. Я прошу вас не протистояти міліції, не виходити на площі, щоб наражати свої життя на небезпеку,

– сказала Тихановська.

Дивіться відео звернення Тихановської:

Тихановська виїхала до Литви разом з керівницею свого штабу

Зазначимо, що зараз Тихановська перебуває у Литві. Сюди вона прибула разом з керівницею свого штабу Марією Мороз.

Раніше довірена особа опозиціонерки Ольга Ковалькова зазначила, що Тихановську вивезли за рішенням білоруської влади. На цей крок Тихановська пішла, аби звільнити затриману ще перед виборами Мороз.

Тихановська розповіла, чому покинула Білорусь

Згодом про свій виїзд до Литви розповіла сама кандидатка у президенти. У відео вона зазначила, що виїхала сама, бо опинилась у надважкій ситуації.

Я схвалила дуже важке для себе рішення. Це рішення я схвалила абсолютно самостійно. Ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій жодним чином на нього просто не могли вплинути,

– запевнила Світлана Тихановська.

Також опозиціонерка додала, що діти – це найважливіше у житті.

Дивіться відео, у якому Тихановська розповідає, чому виїхала у Литву:

Зверніть увагу! Ще 10 серпня головна конкурентка чинного президента Лукашенка пішла у ЦВК оскаржувати результати виборів. Начебто з нею там на кілька годин пропав зв’язок. У ЗМІ з’явилась інформація, що Тихановську утримують насильно. Проте також наголошувалось, що це може бути провокація. Згодом Тихановська повідомила, що з нею все гаразд.

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