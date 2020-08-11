Тихановская призвала белорусов прекратить акции протеста: видео
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста и не противостоять силовикам. Соответствующее видеообращение Тихановская обнародовала из Литвы, куда выехала накануне.
Тихановская зачитала обращение к белорусам
Тихановская поблагодарила белорусов за участие в голосовании, однако отметила, что кровопролития не хочет. Об этом информирует 24 канал.
К теме Не пожелаю вам такого: Тихановская объяснила, почему уехала в Литву
Белорусы! Я призываю Вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы подвергать свои жизни опасности,
– сказала Тихановская.
Смотрите видео обращения Тихановской:
Видео с обращением уже облетело соцсети и стало топ-темой обсуждений. В телеграм-канале Новая газета отмечают: видео сначала появилось в канале "Желтые сливы", а затем в провластном СМИ "БелТа".
Тихановская уехала в Литву вместе с руководителем своего штаба
Отметим, что сейчас Тихановская находится в Литве. Сюда она прибыла вместе с руководителем своего штаба Марией Мороз.
Ранее доверенное ее лицо Ольга Ковалькова отметила, что Тихановскую вывезли по решению белорусских властей. На этот шаг Тихановская пошла, чтобы освободить задержанную еще перед выборами Мороз.
Тихановская рассказала, почему покинула Беларусь
Впоследствии о своем выезде в Литву рассказала сама кандидат в президенты. В видео она сказала, что уехала сама, потому что оказалась в труднейшей ситуации.
Я приняла очень трудное для себя решение. Это решение я приняла совершенно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никак на него просто не могли повлиять,
- заверила Светлана Тихановская.
Также оппозиционер добавила, что дети – это самое важное в жизни.
Смотрите видео, в котором Тихановская рассказывает, почему уехала в Литву:
Главное о протестах в Беларуси
- 9 августа в стране выбирали президента.
- Согласно предварительным данным, действующий глава государства набрал около 80%. Тихановская – менее 10%.
- Вечером тысячи людей вышли на улицы городов с протестами.
- Начались столкновения между митингующими и силовиками, ранены десятки людей, тысячи – задержаны.
- Правозащитники сообщили о гибели трех человек. Власти эту информацию не подтвердили.
- Протесты продолжились 10 августа. Вновь ОМОН жестко разгонял участников акций.
- Власти подтвердили гибель одного митингующего: у него в руках якобы разорвалась граната.