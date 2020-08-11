Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста и не противостоять силовикам. Соответствующее видеообращение Тихановская обнародовала из Литвы, куда выехала накануне.

Тихановская зачитала обращение к белорусам

Тихановская поблагодарила белорусов за участие в голосовании, однако отметила, что кровопролития не хочет. Об этом информирует 24 канал.

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Белорусы! Я призываю Вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы подвергать свои жизни опасности,

– сказала Тихановская.

Смотрите видео обращения Тихановской:

Видео с обращением уже облетело соцсети и стало топ-темой обсуждений. В телеграм-канале Новая газета отмечают: видео сначала появилось в канале "Желтые сливы", а затем в провластном СМИ "БелТа".

Тихановская уехала в Литву вместе с руководителем своего штаба

Отметим, что сейчас Тихановская находится в Литве. Сюда она прибыла вместе с руководителем своего штаба Марией Мороз.

Ранее доверенное ее лицо Ольга Ковалькова отметила, что Тихановскую вывезли по решению белорусских властей. На этот шаг Тихановская пошла, чтобы освободить задержанную еще перед выборами Мороз.

Тихановская рассказала, почему покинула Беларусь

Впоследствии о своем выезде в Литву рассказала сама кандидат в президенты. В видео она сказала, что уехала сама, потому что оказалась в труднейшей ситуации.

Я приняла очень трудное для себя решение. Это решение я приняла совершенно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никак на него просто не могли повлиять,

- заверила Светлана Тихановская.

Также оппозиционер добавила, что дети – это самое важное в жизни.

Смотрите видео, в котором Тихановская рассказывает, почему уехала в Литву:

Обратите внимание! Еще 10 августа главная соперница действующего президента Лукашенко пошла в ЦИК оспаривать результаты выборов. Вроде бы с ней там на несколько часов пропала связь. В СМИ появилась информация, что Тихановскую удерживают насильно. Однако также отмечалось, что это может быть провокация. Впоследствии Тихановская сообщила, что с ней все в порядке.

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