Російській пропаганді не дають спокою будь-які імовірні зміни на краще у колишніх радянських республіках. Цього разу Кремля дісталася й Білорусі, а саме до символа тамтешньої революції Світлани Тихановської. Точніше до її рішення покинути Білорусь і виїхати до Литви.

Що пропагандисти кажуть про Тихановську

За інформацією ресурсу з красномовною назвою Асоціація просвітленого патріотизму (АП-ПА), чинна білоруська влада під покровительством Лукашенка за усім слідкує та про все знає, зокрема й щодо опозиції. Про це повідомляє 24 канал.

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Отже, як переконують пропагандисти, Тихановську запросили до КДБ Білорусі. І там політикині начебто увімкнули аудіозаписи перемовин, де члени виборчого штабу кандидатки в президенти домовлялися з зарубіжними кураторами про її долю. Звісно, це відбувалося за спиною Тихановської. Таким чином, вона мала стати сакральною жертвою. І такі заходи нібито були "неминучими" та "необхідними".

Власне через це Світлана попросила дозволити їй виїхати до дітей. Щодо останнього, пропагандисти підкреслюють, що дітей за бажання самої Тихановської вивезли ще до виборів за кордон.

І, звісно, Світлану Тихановську ніхто не змушував покинути Батьківщину та ніхто за нею не гнався. Аби аргументувати таку казкову версію, пропаганда Кремля додає, що на кадрах з прикордонного пункту машина Тихановської – сама.

Для Світлани Тихановскої стала абсолютно шоковою отримана інформація про колег з виборчого штабу і тих, з ким вона домовлялася за кордоном. Голоси всіх учасників розмов на записах вона ідентифікувала. Прізвища назвала та підтвердила. Зараз начебто більоруські правохоронці готуються порушити кримінальну спраув за статтею "Вбивство, підготовка вбивства",

– мовиться у так званому матеріалі.

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Зауважимо, що цей витвір пропаганди вийшов ще 11 серпня. А 12 числа його підхопили підконтрольні Лукашенкові ресурси. Спершу опублікував державний телеканал ОНТ, але потім видалив цей допис. Також "надсенсаційну" новину про Тихановську оприлюднив ресурс "Жёлтые СЛИВЫ". Саме він першим оприлюднив відео, на якому кандидатка в президенти читає все з листочка та закликає мітингувальників не йти на протести.



Вкид пропаганди Кремля про Світлану Тихановську / Cкриншот

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Що відбулося насправді

За словами представників штабу Тихановської, 11 серпня вона вирішила оскаржити результати виборів президента та подати відповідну заяву до ЦВК Білорусі. Коли ж вона разом із командою прийшла до будівлі комісії, пропустили лише її та адвоката. Щоправда, згодом і останньому закрили очі.

Річ у тім, коли Світла Тихановська зайшла до кабінету голови ЦВК Лідії Єрмошиної, юриста попросили вийти. Також вийшла і сама Єрмошина. Натомість Тихановська залишилася в кабінеті з двома посадовцями силових структур. З ними вона загалом провела щонайменше 7 годин.

Через деякий час політикиня вийшла та сказала своєму адвокату: "Я ухвалила рішення!". Після цих слів вона зайшла в інший кабінет, і з нею зник зв'язок. Соратниця Тихановської Марія Колеснікова каже, що вона бачила, як в будівлю ЦВК заносили, імовірно, відеоапаратуру.

Вже приблизно опівночі 12 серпня Світлана вийшла на зв'язок. А вранці стало відомим, що вона опинилася в Литві. Згодом з’явилося два відео. На одному Тихановська пояснює, чому вирішила покинути Білорусь. За її словами, її поставили перед таким вибором, що нікому не побажає. А наприкінці ролика додала, що діти – це найважливіше, що має жінка.

На іншому ж закликає мітингувальників не йти на протести та все читає з листочка. Також у мережі помітили, що ці кадри зняли в кабінеті Єрмошиної.

Зауважимо, що на обох роликах Тихановська переживає та в її очах можна побачити тривогу та страх. Тому, можна припустити, що на неї серйозно тиснули. Тим часом у мережі, з’явилася версія, що жінці показали катування її чоловіка, який перебуває в СІЗО, а опісля кадри, як куля пролетіла в лічених сантиметрах від його голови. Водночас силовики начебто пригрозили Світлані життям її дітей.

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